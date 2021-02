La Tricolor comenzó el microciclo de preparación rumbo a las eliminatorias

Los tricolores convocados por Gustavo Alfaro para el microciclo de preparación antes de las eliminatorias llegaron a la Casa de la Selección, en Quito, la tarde de este 22 de febrero de 2021. Los 24 deportistas considerados militan en los clubes nacionales.

Se tenía previsto que la concentración inicie a las 19:30, con una cena y una charla encabezada por el entrenador argentino. Jugadores como Damián Díaz, Ángel Gracia y Adonis Preciado, cumplen con su primera convocatoria.



"Como les dije, para mí es un orgullo. Cada uno tendrá su opinión, pero yo a este país lo quiero mucho. Aportar a La Tri para mí es importante. Estoy muy feliz. Lo trato con calma y lo disfruto. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la carrera", dijo Díaz, antes de viajar a Quito.



el 'Kitu' no había conversado con Alfaro, antes de llegar a la concentración. Esperaba llegar para ponerse a las órdenes del estratega, que consideró a los jugadores naturalizados, hecho que no ocurría desde la salida de Gustavo Quinteros, en el 2017.



Los jugadores trabajarán hasta el miércoles 24 de febrero. Ecuador jugará el 25 de marzo ante Venezuela y el 30 será local en el estadio Rodrigo Paz ante Chile, con miras a clasificarse al Mundial de Catar 2022.



Fernando León, que vuelve a la Tri, tiene la esperanza de ser considerado para los juegos oficiales. El zaguero regresó de México y se sumó a Barcelona, con la intención de acercarse a la selección ecuatoriana.



"Mi sueño es jugar en las eliminatorias, en marzo, es el objetivo, uno trabaja para eso. Veremos que pasa", dijo León.