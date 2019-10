Tribunal Electoral de Barcelona SC espera detalles del estado de excepción antes de posponer los comicios 

LEA TAMBIÉN

Los miembros del Tribunal Electoral de Barcelona SC esperan que se publique el documento de la Presidencia de la República, donde se especifique los alcances del estado de excepción decretado este 3 de octubre de 2019.

"Por ahora las elecciones se mantienen, no tenemos el detalle ni la motivación del estado de excepción", dijo el presidente del tribunal, Raúl Chávez, en rueda de prensa. Sin embargo, no descartó que la decisión se pueda cambiar hasta el 5 de octubre, día de los comicios.



Carlos Miguel Febres Cordero, secretario del tribunal, explicó que debido a la falta de información todavía no pueden tomar la decisión sobre reagendar el proceso electoral, que se realizará en el estadio Monumental.



"Si bien el estado de excepción puede conllevar una restricción de derechos, especialmente el de movilidad, todavía no tenemos conocimiento del mismo", explicó el jurista, que además mencionó que cuentan con la colaboración de la Gobernación del Guayas.



Según se informó, la jornada electoral se desarrollará entre las 08:00 y las 16:00 de este 5 de octubre. El evento contará con la colaboración de 100 efectivos policiales y 46 guardias privados, para controlar posibles

​desmanes.