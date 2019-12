El mejor triatleta de Ecuador reclama al COE por excluirlo de la premiación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El triatleta Juan José Andrade reclama al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) por excluirlos de la premiación de los mejores deportistas del 2019. La denominada Gala Olímpica se desarrolló la noche del miércoles 18 de diciembre del 2019 en Guayaquil.

El COE premió a Armando Matute como el mejor triatleta del año, quien aparece tercero en el ‘ranking’ nacional y 272 en el escalafón Mundial. Andrade, en cambio, es el número uno de Ecuador y se ubica 111 en el ‘ranking’ mundial de la Unión Internacional de Triatlón.



Según Julio Ramírez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón, la entidad a su cargo nada tuvo que ver con la designación y por eso evitó dar más detalles. “Entiendo que el COE consideró el quinto lugar obtenido por el señor Matute en acuatlón, en los Juegos Mundiales de Playa”. Por lo tanto, dijo, el reclamo debió hacerlo al Departamento Técnico del COE antes de escribir en las redes sociales.



En su muro de Facebook, Andrade dice que entiende que el premio de mejor deportista del 2019 no se entregó a Richard Carapaz (ganador del giro de Italia) porque el COE considera únicamente eventos, modalidades y distancias olímpicas. Entonces no comparte que se haya premiado como mejor triatleta del 2019 a un seleccionado con mejor resultado del año en acuatlón.



Más adelante escribió: “no es que quiera desmerecer los logros de otro atleta ni mucho menos, pero pienso que esto ni siquiera debía haber entrado en debate y, de hecho, es la tercera vez que no recibo esta condecoración habiéndola merecido por un amplio margen…”.



Ramírez reconoce que, pese a que este año no se han registrado éxitos extraordinarios a escala internacional con los triatletas de la categoría élite, Andrade es el mejor del país. “De conformidad con los rendimientos, él está en primer lugar”. En mujeres, agrega, no hubo discusión con Elizabeth Bravo.