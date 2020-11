La Tri registró tres nuevos casos de covid-19 antes enfrentar a Colombia

Los casos de covid-19 en la selección ecuatoriana seguirían en aumento. La mañana de este 16 de noviembre de 2020, la Tri se realizó nuevas pruebas PCR en la Casa de la Selección, que habrían arrojado tres nuevos positivos.

Tal como lo anunció el DT Gustavo Alfaro, el equipo se sometió a nuevos exámenes, para descartar contagios, tras oficializarse los positivos de Enner Valencia, Diego Palacios y Alan Franco, que quedaron desafectados.



La información de los contagios aún no se hizo oficial por parte de la FEF, sin embargo, se pudo conocer que se habrían registrado tres nuevos casos positivos, que serían informados en las próximas horas. Ellos no jugarán ante Colombia, este 17 de noviembre, por las eliminatorias a Catar 2022.



Los resultados de los exámenes se deben informar a la Conmebol y a la FIFA, según establecen los protocolos de competencia. Alfaro adelantó que en caso de haber nuevos contagios, podría llamar a más jugadores; el tema se resolverá en el transcurso del día.



“Nos hicimos PCR ayer y nos vamos a tener que hacer otro PCR mañana. No estamos exentos de este tipo de flagelos, en caso de que haya otro caso sí estaré obligado a convocar a alguien más. Espero no tengamos más fatalidades”, dijo Alfaro en rueda de prensa, este 15 de noviembre.



Las tres bajas que se confirmaron el fin de semana ya habían ocasionado cambios en la alineación que planificaba Alfaro, mientras que estos nuevos casos obligarían a un plan emergente del estratega, a un día del juego contra los colombianos.



Se pudo conocer que los tres nuevos contagiados no habrían actuado en el partido contra Bolivia, que se disputó el pasado 12 de noviembre, en el estadio Hernando Siles de La Paz.