La Tri Sub 20 revisa videos de coreanos

Descanso y zona húmeda. Esas fueron todas las actividades que la histórica Selección Sub 20 realizó ayer (9 de junio del 2019) después del viaje a Lublín, donde enfrentará mañana a Corea del Sur en las semifinales de la Copa del Mundo de la categoría.

Por disposición del cuerpo técnico, el equipo no se entrenó. Realizó trabajo regenerativo en su nuevo hotel de concentración, ubicado a 11,5 kilómetros del centro de la ciudad. Ayer fue la primera vez que la selección se movió de una ciudad a otra en avión. La FIFA puso a disposición de la Tri un vuelo chárter para acortar el tiempo de desplazamiento. En auto, de Gdansk a Lublín puede tardar entre ocho y nueve horas. En avión, una hora y media.



La delegación descansó durante la mañana y tarde y luego realizó trabajos de piscina, hielo, llamados zona húmeda, bajo la inspección de Diego Cuvi, preparador físico de la Tri y de Jorge Célico.



El estratega argentino luce más descansado. Hace dos días ya se notaba una pronunciada barba blanca en su rostro. Ahora su piel está tersa y se le nota más relajado después de conseguir el primer objetivo: clasificarse por primera vez a una semifinal de la Copa del Mundo.



“Estamos con una alegría enorme al saber que hemos conseguido cosas históricas para el fútbol ecuatoriano. Vimos los festejos en Quito, Guayaquil y el resto del país y sí que eso motiva”, dijo el estratega, ayer en los exteriores del hotel donde se hospedó la selección. Allí atendió a un grupo de periodistas.



Ayer en la tarde estaba previsto que el equipo y el cuerpo técnico revisaran videos de los asiáticos. Alguna referencia tienen de la vez que lo enfrentaron en Grodzisk, en un amistoso. Incluso aquella vez, los dos entrenadores conversaron de lo que esperaban de esta Copa del Mundo y de hasta dónde querían llegar.



Corea del Sur también se hospeda en el hotel In Between, en los exteriores de Lublín. La delegación asiática llegó primero y realizó de forma inmediata trabajos regenerativos.



Ecuador aprovechó para almorzar, descansar y hacer la zona húmeda y trabajos de fisioterapia a cargo de Mauricio Toapanta, quien ya instaló su pequeño ‘consultorio’ en una de las habitaciones del hotel.



El desgaste físico que tuvieron contra Estados Unidos originó que los jugadores descansaran. La recomendación de Diego Cuvi fue el descanso por la seguidilla de partidos que ha jugado el seleccionado en la última semana.



El equipo está fuerte. Ayer, Patricio Maldonado -médico de Ecuador- salió con Diego Palacios a un centro de salud para realizarle los últimos chequeos médicos. El ‘Chiqui’, como llaman al defensor del Willem II de Holanda, sufrió una molestia en uno de sus aductores y ayer se sometió a una rehabilitación. Célico aseguró que estará en el equipo estelar que enfrentará a los asiáticos.



La principal novedad de la delegación fue la de Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, que dejó el equipo en manos de Jaime Estrada, vicepresidente, quien acompaña desde el viernes a la histórica Tri.



“El ánimo es inmejorable, pero estamos conscientes de que el objetivo aún no está cumplido. Queremos ser campeones del mundo”, dijo Jhon Jairo Espinoza, capitán de la Tricolor.



Célico es el principal motivador. Les dice a los jugadores que mantengan ese espíritu combativo, de lucha y entrega en la cancha, sin perder la característica e identidad de juego. “Son jóvenes, pero con rendimiento de adultos. Están dispuestos a pelear cada balón en beneficio colectivo del país”, agregó el seleccionador.

Hoy está previsto que el equipo se entrene en una de las canchas alternas del estadio Lublín Arena. Tras la práctica, el DT y un jugador comparecerán ante los medios de comunicación.