La Tri se cotiza mejor tras su título

En Aucas siempre tuvieron fe en las posibilidades futbolísticas de Diego ‘Chiqui’ Palacios. El jugador fue prestado el año pasado al Willem II de Holanda, sin opción de compra.

La dirigencia estaba convencida de que el futbolista, de 18 años, no tendría problemas para adaptarse y despuntar en el fútbol europeo. Su buen juego y sobre todo su capacidad de adaptarse a nuevos contextos eran una garantía de éxito.



‘Chiqui’ jugó 16 partidos con el equipo europeo y en enero la Ecuafútbol consiguió que Willem II lo prestase para que participara en el Sudamericano Sub 20 de Chile. Allí, el lateral jugó ocho de los nueve partidos y demostró su gran despliegue.



Palacios, quien ya debutó en la Selección mayor, es el jugador de la Tricolor campeona sudamericana con más alto valor de mercado. Así lo determinó una cotización de la página alemana Transfermarkt, especialista en tasar el valor de mercado de los futbolistas, considerando algunas variables: edad, proyección del futbolista, posición en la cancha, país del que proviene.



El futbolista estaba valorado en USD 965 000 antes del torneo consagratorio realizado en Chile hasta hace dos semanas. Ahora, con la medalla en el cuello, su valor es de USD 1 134 000. En el equipo oriental esperan propuestas por el futbolista, que apenas tuvo dos días para celebrar el logro sudamericano y volvió a Holanda para enrolarse de nuevo en el Willem II.



El caso del futbolista guayaquileño evidencia a un equipo que se puso a la alza: antes, el valor de la oncena titular de Ecuador alcanzaba los USD 2 959 480. Ahora se estima en USD 4 440 915. Durante el torneo, dos jugadores fueron negociados al exterior: el golero Moisés Ramírez, quien ya se incorporó la semana pasada al filial de la Real Sociedad de España; y Gonzalo Plata, mediocampista, que está por viajar al Sporting de Lisboa.



Manuel Sierra, empresario español, maneja la carrera de Plata, un zurdo como ofensivo por el sector derecho. Él confirma que los futbolistas ecuatorianos de la Sub 20 empezaron a llamar más la atención. “Obviamente, ayudó el éxito de la Selección. El triunfo permitió que se hayan dado a conocer futbolistas que no se conocían tanto. Antes preguntaban por los ecuatorianos; pero ahora he notado que preguntan más”.



La coyuntura también sirvió para que Moisés Ramírez, el golero del equipo, sea transferido a España. Su agente, Pedro Romero, reconoce que es difícil negociar a un arquero, pero las buenas condiciones de ‘Araña’ y el momento del equipo ecuatoriano ayudaron en la negociación.



Ramírez fue prestado al equipo donostiarra hasta mediados de junio y se fijó una ­opción de compra.



Roberto Olabe, un español que trabajó el primer trimestre en Independiente del Valle como coordinador de divisiones juveniles, se fijó en él desde que lo conoció en Sangolquí. Al volver a España, tras enrolarse como gerente deportivo de la Real Sociedad, recomendó la contratación de ‘Araña’.

Otros dos valores bien cotizados en el equipo de Jorge Célico son el ariete Leonardo Campana, quien espera subir 2 kg para integrar el equipo profesional de Barcelona, y el volante Alexander Alvarado.