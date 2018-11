Tres rivales esperan la caída de Emelec frente a Guayaquil City

LEA TAMBIÉN

El campeonato nacional se reactiva el viernes con la fecha 20 del calendario. Cuatro equipos son los firmes candidatos para pelear el primer lugar de la segunda etapa y adjudicarse el derecho a jugar las finales.

Entre los cuatro opcionados está Liga de Quito. Equipo que, en cambio, se aferra a ser campeón directo, aunque su panorama se complicó por la última derrota ante uno de los colistas del torneo, el Técnico.



Independiente del Valle y Barcelona, quinto y sexto en ese orden, solo tienen esperanzas en sus posibilidades matemáticas, pero dependen de un resbalón de Emelec, el puntero y líder absoluto.



El escenario para el ‘Bombillo’ es favorable. En las próximas tres fechas no saldrá de Guayaquil y recibirá a un rival directo en la pelea: la ‘U’.



El DT Pablo Repetto y sus pupilos se complicaron en su deseo de dar la vuelta de forma directa. El entrenador uruguayo reconoció cuál es el escenario actual de los albos.



“Vamos a pelear hasta lo último. Sabemos que no dependemos de nosotros, pero tampoco dependemos de muchos resultados. Si no lo logramos, buscaremos ser campeones en la final”, dijo el DT albo en la última conferencia de prensa.



LDU, a cuatro puntos de los azules, necesita ganar sus cuatro juegos restantes y esperar un tropiezo eléctrico. La ‘U’ será local el sábado ante El Nacional, en el estadio Rodrigo Paz Delgado (12:00).



Luego, en la fecha 19 que se jugará el miércoles 28 de noviembre, tendrá que visitar al Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur.



Para tratar de acortar distancia con el ‘Bombillo’ debe ganar los dos juegos e ir a buscar el partido ante Emelec en el Capwell. Los azules tienen la ventaja de que enfrentarán a Guayaquil City, en el estadio Cristhian Benítez. Luego recibirán a Independiente con una atenuante clave: Emelec es el mejor local de la etapa.



Macará, el escolta del actual campeón, también depende de otros resultados para volver a tener la primera opción. Sin su capitán, Juan Manuel Tévez, por acumulación de amarillas, los ambateños tendrán que buscar un triunfo ante el Deportivo Cuenca, para no despegarse del puntero.



Paúl Vélez, entrenador de los ambateños, advirtió que su equipo todavía no se rendirá en la lucha. “Uno mira la tabla y creemos que con todas nuestras limitaciones todavía podemos pelear hasta la última fecha. Los equipos que están en los últimos lugares serán difíciles. El Guayaquil City, que parecía el más débil, le ganó a El Nacional. Otro tropiezo nuestro y nos descartamos por completo de la pelea”, dijo el técnico cuencano.



Otro de los candidatos es el Delfín. El equipo de Fabián Bustos rompió su racha de ocho partidos seguidos sin perder en un momento ino­portuno del año. El técnico del plantel manabita hizo cálculos y cree que será necesario ganar de visitante a Técnico Universitario y a Liga de Quito, en las últimas fechas.



Bustos fue uno de los que reclamó que se jugara primero la fecha 20 y luego la 19.



En las últimas cuatro fechas también se resolverá la adjudicación de los cupos para jugar torneos internacionales.



LDU tiene asegurado un cupo a Libertadores. Están en disputa tres boletos más. En caso de salir finalista tendrá el cupo dos. El tercero y cuarto saldrán de la tabla acumulada.



Allí hay una disputa cerrada. Los cuatro a Sudamericana también saldrán de esa tabla.

Mientras tanto, Aucas busca salir del octavo puesto para no jugar el repechaje con el campeón de la Serie B y clasificarse directo.