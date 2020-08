Tres jugadores del Atalanta dieron positivo a pruebas de covid-19

LEA TAMBIÉN

Tres jugadores del Atalanta dieron positivo en el test de covid-19, este lunes 31 de agosto del 2020 en la reanudación de la actividad de la formación, anunció el cuartofinalista de la última Liga de Campeones.

"Los jugadores en cuestión son asintomáticos, ya están aislados y bajo control", señaló el club en su página de internet. Los nombres de los futbolistas no fueron comunicados.



Casi tres semanas después de su choque de cuartos perdido ante el PSG (2-1), el Atalanta iniciaba la temporada 2020-21 este lunes, sin sus internacionales (diez jugadores), con la vista puesta en la próxima Serie A, que se comienza el 19 de septiembre.



El atacante esloveno Josip Ilicic no acudió a la cita de este lunes. Después de una primera parte de la temporada en gran forma, tras el confinamiento no fue el mismo y ni siquiera participó en la 'Final 8' de la Champions, debido a problemas personales y psicológicos.



La provincia italiana de Bérgamo fue junto a Brescia una de las más afectadas por la crisis de coronavirus.



Al regresar de vacaciones, un gran número de positivos ha salpicado el fútbol italiano en las dos últimas semanas.