Tres casos positivos de covid-19 en la Católica ya fueron aislados

Santiago Cattani, presidente de la Universidad Católica, confirmó que hubo tres casos positivos de covid-19 dentro de la plantilla. Fueron de dos jugadores del equipo profesional y un juvenil. Esto, mientras se espera que el plantel dirigido por el DT Santiago Escobar se someta a una nueva prueba para detectar el virus.

Cattani aseguró, en una entrevista en Mach Deportes, que los futbolistas fueron aislados inmediatamente fueron detectados con el virus.



“Hemos tenido tres dentro del plantel, fueron detectados y aislados en su momento. Dos jugadores de primera y un juvenil, pero ya todo bajo control”, dijo Cattani.



El máximo dirigente 'Camaratta' afirmó que se siguen los protocolos de bioseguridad que exige la LigaPro y las autoridades sanitarias. Además aclaró que la enfermedad fue contraída lejos del entorno del club



“Seguimos los protocolos como debe ser. Los jugadores se encuentran muy bien, sin ninguna novedad y estarán pronto de regreso; una vez que se hayan las pruebas y arrojen el respectivo negativo (...) De lo que hemos visto no han sido contagios dentro del plantel, sino por un familiar. Se detectó a tiempo y afortunadamente los tres están muy bien”, aclaró Cattani.



Los tres casos fueron asintomático y fueron detectados gracias a las pruebas que se exigen en la LigaPro.



“Ellos nos han dicho que si las pruebas no decían lo contrario, pensarían que están bien. No han sentido ningún problema de salud, pero los protocolos nos indican que deben estar aislados”, afirmó.