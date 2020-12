Trail Blazers, primer equipo de NBA que cierra sus instalaciones por covid-19

Los Trail Blazers de Portland cerraron este domingo 6 de diciembre del 2020 sus instalaciones deportivas después de conocerse tres pruebas positivas de covid-19 en los últimos cuatro días.

El presidente de los Blazers, Neil Olshey, en un comunicado distribuido por el equipo, informó este domingo que la decisión de cerrar las instalaciones se tomó "por mucha precaución", además de haber completado el rastreo de los posibles contactos.



De acuerdo a los protocolos de seguridad de salud que la NBA ha establecido con el inicio de los campos de entrenamiento, los Trail Blazers tendrán que hacer una limpieza profunda antes de que puedan volver a abrir su centro deportivo de trabajo.



El domingo iba a ser el primer día completo de campo de entrenamiento para los Blazers y como el resto de los equipos de la NBA comenzaron a tener jugadores en sus instalaciones desde la pasada semana al iniciar las sesiones de trabajos individuales.



El equipo no dijo si las pruebas positivas involucraron a jugadores, personal o alguna combinación de los dos, pero los Trail Blazers comenzarán la pretemporada el próximo viernes, en su campo contra los Kings de Sacramento, y que de momento sigue programado.



Los Blazers no dijeron cuánto tiempo permanecerán cerradas sus instalaciones. No hubo un anuncio inmediato sobre el plan del equipo de cara al entrenamiento de este lunes o si se habían llevado a cabo conversaciones sobre posponer el partido contra los Kings.



"Es algo con lo que tienes que enfrentarte", declaró este domingo el escolta de los Heat de Miami y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, Andre Iguodala, cuando se le informó sobre la situación de los Blazers.



Iguodala dijo que había que tener la confianza y esperar lo mejor, pero también estar preparados para lo peor y luego ver qué es lo que sucede.



La NBA hizo llegar el sábado a los 30 equipos de la liga la advertencia de que aquellos que no cumplan con las reglas diseñadas para minimizar la propagación del coronavirus esta temporada podrían enfrentar sanciones importantes, como perder partidos o selecciones en el sorteo universitario.



Los equipos de la NBA comenzaron las pruebas de coronavirus para prepararse para el campamento el pasado 24 de noviembre y la liga dijo que 48 jugadores, casi el 9% de todos los evaluados, dieron positivo por covid-19.