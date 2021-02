Los Trail Blazers son líderes en la Conferencia Oeste de la NBA

Los Trail Blazers de Portland han comenzado a mostrar su mejor baloncesto al acercarse a la segunda mitad de la temporada y con su quinto triunfo consecutivo avisan de que son un equipo ganador en la Conferencia Oeste.

Pero fueron los Brooklyn Nets, con su nueva adquisición del escolta James Harden, los que protagonizaron la gran remontada de la jornada, que les dio su cuarta victoria consecutiva y el segundo puesto en la División Atlántico y en la Conferencia Este.



La gran decepción volvieron a ser a los Milwaukee Bucks, que perdieron en su campo ante los Toronto Raptors y sufrieron su cuarta derrota consecutiva, algo que no le sucedía desde el 2019 cuando jugaron la final de la Conferencia Este ante el mismo rival



El base Damian Lillard anotó 31 puntos, incluidos 12 en los últimos 4:11 minutos, y los Trail Blazers derrotaran a domicilio 104-115 al Oklahoma City Thunder.



Los Blazers dilapidaron una ventaja de 24 puntos en la segunda mitad antes de recuperar el control apoyados en Lillard, quien acertó sus cuatro triples durante la racha definitiva, cuando había acumulado ya cinco faltas.



El escolta Gary Trent Jr. consiguió 19 tantos, mientras que el pívot turco suizo Enes Kanter añadió ocho y atrapó 21 rebotes por Portland, que ha ganado cinco duelos en fila. Lillard promedia 30.2 puntos por encuentro durante la racha triunfal.



Los Blazers (17-10), que ya son segundos en la División Noroeste y cuartos en la Conferencia Oeste, en ambas clasificaciones superados por Utah Jazz, que tuvo jornada de descanso, han lucido pese a que el escolta C.J. McCollum y el pívot bosnio Jusuf Nurkic se han ausentado durante el último mes.



McCollum sufrió una fractura del pie izquierdo y Nurkic se rompió un hueso de la muñeca derecha.



Harden celebró de la oportunidad de compartir la carga ofensiva cuando llegó esta temporada a los Nets, un equipo lleno de estrellas.

Pero con sus compañeros del Juego de las Estrellas animando desde la grada con ropa de calle, Harden demostró que sigue siendo capaz de llenar el marcador y lograr las hazañas de último cuarto que sean necesarias.



Harden anotó 38 puntos, el alero Joe Harris sumó 22 y los Nets superaron una desventaja de 24 puntos para derrotar 124-128 a los Suns de Phoenix.

Aunque Harden fue la estrella sin discusión para los Nets, sus compañeros también ofrecieron momentos de brillantez. La banca aportó 40 puntos y Harris anotó 15 en la segunda mitad.



Los Nets jugaban sin dos de sus tres principales estrellas, pero Harden fue más que capaz de seguir el ritmo contra los Suns. El alero Kevin Durant sufre una lesión de isquiotibiales, mientras que Kyrie Irving se quedó fuera por molestias en las lumbares.



El triple de Harden a 31 segundos del final puso a los Nets en cabeza por primera vez en todo el partido, con el marcador 124-126, antes de anotar dos tiros libres con 11,3 segundos por disputar. Los Suns no anotaron en los últimos 2:48 minutos del encuentro.



Brooklyn (18-12) ganó su cuarto partido seguido en un triunfante regreso a Phoenix para su entrenador debutante, el canadiense Steve Nash. Los Suns (17-10) vieron acabar su racha de seis victorias seguidas.



El base Chris Paul anotó 29 puntos, incluidos 17 en el último cuarto, pero no fue suficiente para los anfitriones. el escolta hispano Devin Booker añadió 22 tantos.



La ausencia por lesión del base titular Kyle Lowry, el líder de los Toronto Raptors, a partir del tercer periodo, no impidió al equipo canadiense aprovecharse de la baja forma en la que se encuentran los Bucks a los que ganaron a domicilio 113-124 y los dejaron con la cuarta derrota consecutiva.

El escolta Fred VanVleet anotó 33 puntos y dio siete asistencias que lo dejaron al frente de la dirección del juego ante la ausencia de Lowry.

Milwaukee hilvanó su cuarta derrota pese a que el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo aportó 34 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias.



Ell escolta Jaylen Brown aportó 27 puntos y ocho asistencias que le dejaron al frente del ataque balanceado de los Boston Celtics que se impusieron por 112-99 a los Denver Nuggets, que tuvieron de nuevo el apoyo del pívot serbio Nikola Jokic con 43 puntos, pero que no evitaron su derrota que les aleja del liderato de la División Noroeste en poder del Jazz de Utah.



El alero LeBron James logró un doble-doble de 30 puntos, 13 rebotes con siete asistencias, mientras que el base Dennis Schr der encestó 24 tantos que ayudaron a Los Angeles Lakers a vencer a domicilio 104-112 a los diezmados Minnesota Timberwolves.



El alero Zion Williamson reivindicó su condición de número uno universitario y con su poder dentro de la pintura aportó 31 puntos, siete rebotes y seis asistencias que lo dejaron al frente del ataque arrollador de los New Orleans Pelicans en el partido que ganaron a domicilio por 113-144 a los Memphis Grizzlies, del base Ja Morant.



El partido entre los Detroit Pistons y San Antonio Spurs fue aplazado por las malas condiciones climatológicas reinantes.