Julian Alaphilippe prometió ganar en el Tour de Francia por su padre, recientemente fallecido

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Aliviado” luego de su primera victoria de la temporada, Julian Alaphilippe, que había “prometido ganar” por su padre, recientemente fallecido, anunció en conferencia de prensa este domingo 30 de agosto del 2020 que defenderá “el maillot amarillo con honor”, pero que no vino a “ganar el Tour de Francia”.

“Ganar en el Tour siempre es un gran momento. Es mi quinta victoria de etapa (en el Tour) pero cada vez con una sensación diferente. Buscaba la victoria desde el comienzo de la temporada, estas semanas estaba cada vez mejor físicamente y sabía que la etapa de hoy me venía bien”, afirmó el corredor galo de 28 años.



“Es una victoria que representa mucho para mí. En primer lugar por mi padre, que perdí en junio: me prometí ganar por él”, confesó.



“Estoy tranquilo, aliviado sobre todo. El objetivo es mantener la inercia. Esto no cambia en absoluto el plan inicial. Cuando vistes de amarillo hay que respetar el maillot y la carrera más grande del mundo”, afirmó Alaphilippe.

Julian Alaphilippe lloró tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia. Foto: AFP



“Defenderé el maillot con honor, combatividad y un gran equipo. Pero no vinimos aquí para ganar el Tour de Francia. Seguiremos a la caza de etapas. Mi objetivo era ganar una etapa, está logrado. Y estoy de amarillo, todo lo demás a partir de ahora es un extra”, sentenció.



En la carrera, después de las dos primeras etapas, el ecuatoriano Richard Carapaz ya se ubica en el casillero nueve de la clasificación general. Su compañero en el equipo Ineos, el colombiano Egan Bernal, se ubica octavo. Ambos se encuentran a 17 segundos del líder.