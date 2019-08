Fernando Torres: ‘gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz’

LEA TAMBIÉN

El español Fernando Torres, que cerró este viernes 23 de agosto de 2019 su carrera profesional en Japón formando parte del Sagan Tosu, publicó un mensaje en redes sociales en el que se muestra agradecido con su deporte: "Gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz".



Empezó a jugar al fútbol con 5 años con su hermano, y ahora, 30 años después, ha jugado su último partido profesional.



"Hoy miro atrás y casi no puedo creer todo lo que he vivido. Me siento muy afortunado de haber podido conseguir los trofeos más importantes del mundo y de haber jugado para alguno de los clubes más prestigiosos. También de los éxitos con la selección española. He vivido sensaciones de gran emoción y felicidad", afirma.



"Quería dar las gracias al fútbol por haberme hecho tan feliz", añadió. "Pero no quiero olvidarme de la parte más auténtica del fútbol, la que hace que este deporte sea tan maravilloso, los aficionados".

Fernando @Torres jugará hoy su último partido como profesional. 😢



¡Gracias por tanto! 🙌#UCL pic.twitter.com/8Oi5PRQGSF — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) August 23, 2019



Torres tuvo también palabras de agradecimiento para los seguidores. "Gracias a todos y cada uno de los aficionados de los equipos en que he jugado por quererme, animarme y respetarme. También a aficionados rivales porque me habéis hecho ser mejor jugador".



"Espero que os haya hecho disfrutar con mi fútbol y os haya inspirado de alguna manera. Nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Ha sido un verdadero placer. Gracias fútbol, gracias afición", concluyó.



Torres dijo, el día viernes 23 de agosto del 2019, adiós al fútbol profesional con una dolorosa derrota de su equipo, el Sagan Tosu, por 1-6 frente al Vissel Kobe de Andrés Iniesta, quien participó en tres de los tantos y amargó la despedida de "El Niño" ante su afición.