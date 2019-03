Luis Antonio Valencia: ‘Me voy agradecido con la hinchada, con los directivos y mis compañeros’

LEA TAMBIÉN

Antonio Valencia permanece en el país atendiendo una agenda personal desde hace dos semanas. Sin embargo, no ha descuidado sus entrenamientos y afirma sentirse mejor de su dolencia en la pantorrilla de la pierna derecha. La zona se le inflama continuamente generándole molestias y dolor. Pero, con el tratamiento y el entrenamiento diario, el jugador de 33 años afirma sentirse más aliviado.

En la jornada de este viernes 1 de marzo del 2019, el jugador quedó liberado de su contrato con el Manchester United. El equipo tenía hasta el mediodía para intentar renovar su vínculo con el lateral- volante que estuvo en la institución por una década. Sin embargo, el club desistió.



En un diálogo con este Diario –vía Whatsapp- Valencia contó sus sensaciones. Aseguró no estar triste, ni abatido por la decisión del equipo de no contar más con sus servicios. “me voy agradecido con la hinchada, con los directivos, con los compañeros. Estoy feliz de haber cumplido el sueño de haber llegado a Manchester y logrado cosas importantes en mi vida”. "Ahora hay que mirar el frente, mirar mejores propuestas, mirar la felicidad de mi familia".



‘Toño’ permanecerá en el país hasta el martes y escucha propuestas. El contrato con el United finalizará en junio, pero la temporada regular culminará en mayo. Junto con su representante y amigo, Pedro Romero, analizan propuestas. La idea inicial es que Valencia pueda continuar su temporada, al menos un par de campañas más, en el Viejo Continente. Equipos como Juventus e Inter realizaron sondeos.

