Tolima, Rionegro, Junior y el Medellín de  Octavio Zambrano están en semifinales 

Los clubes de fútbol colombianos Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, Rionegro Águilas y Junior, se ganaron un cupo para la semifinal del Torneo Clausura de la Liga en Colombia.

Rionegro Águilas eliminó al Once Caldas al quedar igualados 1-1, pero con la ventaja de un gol en el encuentro de ida (2-1).



En otro partido disputado, Junior empató sin goles frente a La Equidad y el equipo de Barranquilla clasificó gracias al gol de ventaja que sacó en la ida (1-0).

Este fin de semana también terminó el sueño de alzarse con el título para Independiente Santa Fe, que fue eliminado por penales por el Deportes Tolima, actual campeón.

En el encuentro de ida el Tolima tomó la ventaja por 2-1, y en la vuelta el equipo de Bogotá alcanzó a remontar. Sin embargo, cayó en penaltis 4-3.

El otro clasificado fue Deportivo Independiente Medellín, que derrotó a Atlético Bucaramanga. En la ida el Medellín tomó la ventaja 3-0, y aunque el Bucaramanga marcó dos goles en la vuelta, no le alcanzó para remontar (3-2).



Al concluir el encuentro disputado la noche del 17 de noviembre del 2018, el director técnico del Medellín, el ecuatoriano Octavio Zambrano, realizó una denuncia sobre la presencia de una supuesta sustancia química en los vestuarios. "Tuvimos un par de situaciones que no fueron las mejores desde el punto de vista logístico, entramos a un camerino que tenía un olor a un químico muy raro y son cosas que también hay que mencionar porque eso no está bien·, dijo el estratega.

Ante la denuncia, la División Mayor del Fútbol Colombiano se pronunció indicando que debido a que "se encontró material ajeno en el recinto, se solicitó un informe a la administración del estadio para aclarar lo ocurrido". De esta manera, Medellín chocará en semifinales contra el Tolima, mientras que Rionegro Águilas se medirá con el Junior. Otros clubes tradicionales como el Atlético Nacional, Millonarios o el Deportivo Cali quedaron eliminados más temprano en la fase de grupos y los cuartos de final.