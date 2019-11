Roger Federer, la 'leyenda' de los 103 títulos y los 20 Grand Slam

LEA TAMBIÉN

Unos le llaman leyenda otros, el mejor de todos los tiempos. El tenista Roger Federer, ganador de 20 títulos Grand Slam, llegará a Ecuador, por primera vez, para mostrar parte de su gran talento.

Con 38 años, desde el 2017 escoge bien a qué torneos acudir para no dejar de ser competitivo. Es un jugador de técnica y estrategia. Carece de los músculos del español Rafael Nadal y de la rapidez de Novak Djokovic, pero tiene más títulos que ellos y pocos le han podido ganar.



Detrás del Federer está un equipo que cuida todos los detalles, en lo físico, lo técnico y lo psicológico.



Su entrenador principal es Severin Lüthi. Según la publicación GO UK, un extenista suizo que ganó solo 400 libras esterlinas durante su carrera y nunca se situó más arriba del 622 en el ‘ranking’ mundial. “Como entrenador, es muy valioso. Conoce mi juego y mis sesiones de entrenamiento perfectamente. Sabe en lo que tengo que trabajar. Y sabe lo que me hace feliz y lo que me pone triste”, dijo el tenista.

El croata Ivan Ljubicic se unió en el 2016 y, según Federer, los dos últimos títulos en el Abierto de Australia, llegaron de su mano. Lo ha calificado como “brillante” y un “líder natural”. Y la mayor contribución de Ljubicic probablemente ha sido ayudar a Federer a convertir su revés a una sola mano en un arma en su juego.



La remodelación del golpe ha sido fundamental para que Federer se convirtiera en el primer hombre en acumular 20 títulos de Grand Slam.

Ljubicic reemplazó a Stefan Edberg, uno de los mejores jugadores de la historia.

Roger Federer se despide de los fanáticos después de perder ante Alexander Zverev en el Master de Shanghai, el 11 de octubre del 2019. Foto: AFP

El sueco fue el ídolo de la infancia de Roger, por lo que a finales de 2013, el suizo llamó a Stefan para pedirle ayuda y este aceptó ser su entrenador durante varias semanas al año.



Edberg aportó a Roger un juego distinto, con agresividad y mucha presencia en la red, aunque no pudo conseguir ningún Grand Slam tras perder 3 finales ante Djokovic.

Pierre Paganini es otro de sus entrenadores deportivos, y quien dice que el suizo es un artista en la pista a la hora de entrenar. “Imagínate que vas al ballet, se ve hermoso, elegante y armonioso. Incluso parece fácil, pero ¿crees que las bailarinas no entrenan? Claro que lo hacen, y muy duro. Pues lo mismo ocurre con Roger, que es un artista en la pista. Tiene que entrenar duro para poder expresar esa creatividad en la pista, para ser un campeón. De otro modo es imposible”, dice Pierre Paganini.



Tony Godsick es su agente y quien ha generado un ingreso anual de USD 70 millones. Según un análisis de Forbes, Federer es el séptimo deportista del mundo que gana más dinero con su imagen. La mayor parte de esa cifra, USD

60 millones, proviene de acuerdos comerciales.



Y una persona indispensable en su equipo es su esposa, Mirka, extenista profesional. Se conocieron en los Juegos Olímpicos de Sídney del 2000, cuando conformaron el equipo suizo. Se casaron y ahora son padres de cuatro hijos.

El español Rafael Nadal (der.) y el suizo Roger Federer, protagonistas de una histórica rivalidad. Siguen vigentes. Foto: Archivo / AFP

“Mucha gente me pregunta si puedo llegar a 109 pero no es fácil. Tienes que hacer un gran torneo, a veces no tienes suerte con el sorteo. Tienes que estar en forma en varios frentes, mentalmente y físicamente, y ser capaz de batir a diferentes clases de jugadores”, señaló Federer, quien hoy posee 103 títulos en su historial y espera acercarse a los 109 de Jimmy Connors, quien tiene el récord mundial.



El próximo 24 de noviembre, Federer llegará a la capital para enfrentar al alemán Alexander Zverev, en un partido de exhibición que se realizará en el coliseo Rumiñahui. Los boletos aún están a la venta.

Todo comenzó a los 7 años

Infancia. De niño practicaba baloncesto, bádminton, tenis de mesa. También jugó al fútbol, en las categorías inferiores del FC Basel.



Inicios. A los 7 años, su madre Lynnette le inscribió en una escuela de tenis del club Old Boys, Basilea. Madeleine Baerlocher fue su primera entrenadora.



Su técnico. A los 10 años comenzó a entrenarse con Adolf Kacovsky, en una de las seis canchas del club. Al principio Federer se entrenó con un grupo de chicos, pero cuando notó su enorme talento, trabajaron juntos en clases particulares que fueron financiadas por el club.

Primer título. A los 14 años logró su primer título nacional en Suiza y fue elegido para entrenarse en el Centro Nacional Suizo de Tenis en Écublens. Después de seis años dejó a Kacovsky y sus estudios, para dedicarse solo al tenis.



Ayudante. En Basilea fue pasabolas. Más tarde, en esa cancha, logró 10 títulos ATP. Convirtió en ritual el festejo de celebrar el título con pizzas para los chicos pasabolas.



Juvenil. El principal logro de Federer como jugador Junior fue en 1998, en Wimbledon, donde ganó el torneo en individuales tras derrotar a Irakli Labadze por 6-4 y 6-4, y en dobles junto con Olivier Rochus, superaron a Michael Llodra y a Andy Ram por 6-4 y 6-4.



US Open. Perdió la final de EE.UU. Junior en 1998, ante el argentino David Nalbandian, 3-6 y 5-7.



Títulos juveniles. En total, Roger Federer ganó cinco ITF Junior en individuales.

Roger Federer en un cotejo contra Fabrice Santoro en el Australian Openen enero del 2005. Foto: AFP

Récords

Posee20 títulos individuales de Grand Slam, el mayor número de toda la historia en tenis masculino.



Fue número 1de la ATP por un tiempo récord de 310 semanas, 237 consecutivas. Ha ganado más torneos de ATP World Tour Finals, seis títulos en 10 finales.



Es el tenistaque más veces ha ganado el Masters de Indian Wells con 5 títulos (junto a Novak Djokovic) y el Masters de Cincinnati con 7 títulos.



Récord absoluto en Wimbledon con ocho títulos ganados en 12 finales. Ha ganado 103 títulos en 157 finales, solo por detrás de Jimmy Connors, quien posee 109 títulos en 161 finales en la historia de la ATP.



Ha participado en 21 temporadas del ATP World Tour.



Ha ganado 1 235 partidos en la carrera del Tour. Registra 268 juegos perdidos.