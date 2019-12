Dos títulos nacionales se disputarán en la cartelera Fuego contra Fuego 

LEA TAMBIÉN

Algunos de los mejores boxeadores ecuatorianos de la actualidad se darán cita en Quito, el viernes 13 de diciembre del 2019, en una cartelera con dos títulos nacionales en juego, esperadas revanchas y eliminatorias para próximas disputas por los cetros locales. En escena estarán Erick Bone, Edwin Bennett, Alexander Espinoza, Roger Guerrero, Diego Quiñónez, Josep Vizcaíno, David Padilla, entre otros.

Daniel Cadena, organizador del evento denominado Fuego contra Fuego, asegura que se trata de una de las mejores reuniones boxísticas de los últimos años. "Tenemos buenas peleas, con los mejores de Ecuador", afirma el empresario que promueve así su séptima cartelera profesional.



La cita será en el coliseo del excolegio Anderson, en la Gaspar de Villarroel y Amazonas, en el norte de la capital ecuatoriana desde las 19:30.



Uno de los enfrentamientos más esperados será por el título nacional de las 140 libras entre el invicto y campeón sudamericanos Edwin 'Sobrenatural' Bennett y el también campeón bolivariano Alexander 'Diamante' Espinoza. Ambos tienen las condiciones para cargar sin discusiones el título nacional Superligero.

Alexander Espinoza con el mánager Daniel Cadena. Foto: cortesía Capital Box



Josep Vizcaíno y María Vega también se disputarán el título nacional femenino de las 115 libras.



En el combate estelar se presentará Erick Bone, quien llega de ganar sus últimas dos peleas y quien tiene un registro de 22 triunfos, seis derrotas, sin empates. El manabita, quien fue campeón bolivariano en su etapa de boxeador amateur, es uno de los deportistas tricolores más experimentados de la actualidad. Ha realizado 9 combates en Estados Unidos y entre sus rivales se destacan excampeones del mundo como Shawn Porter, Chris Algieri, entre otros.



Bone se medirá ante el colombiano Segundo Herrera.



Las otras peleas de esa noche serán entre Andrés Villegas vs. David Antunish; Andrés Muñoz vs. Camilo Ortiz, David Padilla vs. Cristhian Terán (clasificación por el título nacional de las 126 libras) y Diego Quiñónez vs. Roger Guerrero. Esta última es una esperada revancha, toda vez que Guerrero se impuso en el 2017.

El pesaje oficial será el jueves 12 de diciembre en horas de la mañana. Luego, por la noche, se realizará un pesaje show en la Plaza de las Américas. Ese día se podrán adquirir las entradas. También se las puede reservar al 098 240 7142.