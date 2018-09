Tito Manjarrez: ‘Hemos pagado USD 4 millones’

LEA TAMBIÉN

La campaña de El Nacional es irregular. ¿Cuál es el balance de la directiva en lo deportivo?

En un balance rápido, realmente nuestros objetivos eran distintos a lo que pasó en la primera etapa. Las lesiones afectaron mucho y hubo partidos en los que tuvimos entre cinco y seis ausencias. Eso nos ha costado superar. Tuvimos unos cinco o seis partidos con buenos resultados con el equipo completo.



¿Cuál es el objetivo?

Resulta difícil pensar en el primer lugar (en la segunda etapa), pero nuestra aspiración real es volver a la Copa Sudamericana el 2019. El equipo está recuperado.



¿Cómo está el equipo en la parte administrativa y económica?

En lo administrativo no tenemos problemas. En la parte económica tenemos algunos inconvenientes. Desgraciadamente hay un rubro, dentro del presupuesto, que no hemos logrado equilibrar en las aspiraciones que teníamos. El tema de la taquilla no ha sido lo que esperábamos.



¿Influyó la TV?

No sé si el sistema de transmitir los partidos en la misma ciudad está afectando a todos los equipos y El Nacional no es la excepción. El Mundial nos afectó. Tuvimos que jugar después de algunos partidos importantes. Y eso obligó a revisar los presupuestos. Nos ha tocado ­hacer ciertos recortes en la parte presupuestaria. Nos ha dolido el tema de retener a los jugadores Parrales (Miguel) y Garcés (Roberto).

¿No van a endeudarse?

La administración de un club como El Nacional tiene que ser seria. No es responsable endeudarnos en unos valores que den un déficit negativo. Eso no queremos. Terminaremos el año tablas. Estamos saliendo de los problemas económicos.



La Liga Profesional anunció auditorías. ¿Qué pasará con El Nacional?

La Licencia de clubes, que es responsabilidad de la Ecuafútbol, nos dio un plazo hasta el 15 de este mes para presentar las auditorías del 2017. Ya terminamos esa auditoría y estamos a la espera de los resultados. Ahí se establecerá la realidad económica del club y esa servirá para presentar a la Liga Profesional. Después, la LigaPro determinará cuáles son los déficits y los superávits. Desde el 2019, la LigaPro regulará los gastos a cada club. Va a haber un sinceramiento en los clubes en el tema económico.

¿Siguen con déficit?

Hasta el momento, desde el 2016 que somos responsables del manejo del club, hemos pagado cerca de USD 4 millones de lo que nos dejaron los anteriores directorios (el déficit estaba calculado en USD 6 millones). El club no va a tener sorpresas económicas. Tenemos claro cómo se debe manejar la economía del equipo.



Es decir, ¿el club ya puede pelear en la parte alta de la tabla desde el 2019?

Pienso que sí. Hemos pagado deudas bastante importantes. Creo que el próximo año ya vamos a tener un poco de holgura económica. Hay que fijarse qué se pudo haber hecho con los USD 4 millones que hemos pagado. La responsabilidad como club está por encima de cualquier otra aspiración. Cuando tengamos equilibrio económico vamos a tener mejores posibilidades.



¿Hay algún plazo para que el equipo ya vuelva a ser protagonista?

Es difícil poner plazos. Hay una serie de variables que no dependen totalmente del club. Hay que recalcar que la recuperación económica y deportiva pasa por sus categorías formativas. Solo sacando buenos jugadores podemos tener buenos equipos y la posibilidad de vender.

¿Hay trabajo en las formativas del equipo?

En este años estamos obteniendo buenos resultados. La Reserva, en su torneo, va primero. La Sub 18 en la primera etapa terminó primera y puede ser campeón sin final. El equipo que gane la Sub 18 jugará la Libertadores. Podemos clasificarnos directamente y ser campeones.



¿Hay futuro en la 18?

La categoría Sub 18 es la nueva generación de ‘cracks’, que siempre tuvo el equipo. A esa categoría la cuidamos con mucho esmero. Tenemos muchas esperanzas. La Sub 16 terminó tercera en el torneo. La Sub 14 y 12 terminaron primeras. Las formativas están nuevamente enrumbadas. La recuperación económica y deportiva pasa por las formativas.



¿Van a renovar con el DT Eduardo Favaro?

Al profesor Eduardo Favaro le gusta conversar eso cuando finaliza el año. Ahí se hacen las evaluaciones. En algún momento intentamos que firmara por dos años y nos dijo que no. Es un tema que hay que analizarlo año a año. En el momento oportuno haremos la evaluación y él hará la suya, para ver si le conviene seguir o no. Por ahora no hemos tomado una decisión en el tema.



¿Tienen alguna postura sobre las elecciones en la FEF para el 2019?

No todavía. No hay ninguna candidatura oficial. Todos son precandidatos, intenciones. Cuando haya que tomar la decisión, el Directorio del equipo -y hay que recalcar que es el Directorio, no yo- tomará una decisión. Haremos un análisis de los propuestas y se analizarán los proyectos que presenten.

Biografía.

Nació en Ambato el 9 de octubre de 1955. Es General en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas.

Trayectoria.

Es presidente de El Nacional por segunda ocasión desde el 2016. Fue campeón en el 2005 con el equipo de primera y la Sub 18.