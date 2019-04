Tiger Woods y cinco grandes regresos de la historia del deporte

LEA TAMBIÉN

Tiger Woods confirmó su regreso a la élite del golf tras casi dos años de calvario por las lesiones, al ganar el domingo el Masters de Augusta, su 15º triunfo en un gran torneo después de su imponerse por última vez en el US Open de 2008.

La AFP reúne aquí a otros cinco históricos deportistas que regresaron exitosamente tras lesión o adversidad:

Greg LeMond

El estadounidense, leyenda del ciclismo, estuvo a unos 20 minutos de morir desangrado luego de un accidente de caza en California en 1987.



El entonces campeón reinante del Tour de Francia recibió el impacto de más de 60 perdigones después de que su tío le disparara durante una caza de pavos salvajes. Fue trasladado por vía aérea al hospital y perdió aproximadamente el 65 por ciento de su volumen de sangre.



Las lesiones causadas por el accidente le forzaron a perderse las próximas dos ediciones del Tour de Francia, pero regresó en 1989 para ganar la carrera por ocho segundos de diferencia tras un emocionante duelo final con el francés Laurent Fignon.

Fotografía del expiloto Niki Lauda en junio del 2018. El corredor será sometido a una cirugía. Foto: AFP

Niki Lauda

El piloto austriaco Lauda parecía estar camino de un segundo título del Campeonato Mundial de Fórmula Uno en 1976, cuando se produjo un desastre en el Gran Premio de Alemania en Nuerburgring.



El Ferrari de Lauda se desvió del trazado y chocó con un terraplén, antes de explotar en llamas. Lauda quedó atrapado en el monoplaza y sufrió quemaduras graves antes de ser rescatado.



Increíblemente, volvió a las carreras 43 días después en el Gran Premio de Italia. Ganó dos campeonatos de pilotos más antes de retirarse.

El 30 de octubre del 1974 Muhammad Ali se enfrentó a George Foreman en Kinshasa, República del Congo. Foto: AFP

George Foreman

Foreman, peso pesado estadounidense, prácticamente desapareció después de su impresionante derrota ante Muhammad Ali en el 'Rumble in the Jungle' en 1974, peleando seis veces más antes de retirarse en 1977 tras perder ante Jimmy Young.



Pero en 1987 sorprendió al mundo del boxeo al regresar al cuadrilátero a la edad de 40 años, peleando en una serie de combates discretos en un momento en que Mike Tyson gobernaba la división.



Fracasó en su primer intento de recuperar un título mundial cuando fue derrotado por Evander Holyfield en 1991. Sin embargo, tres años después, Foreman estaba en la cima del mundo, derrotando a Michael Moorer por nocáut para reclamar el título 20 años después. A los 45 años, fue el campeón mundial de peso pesado más veterano de la historia.

Monica Seles y Gabriela Sabatini fueron tenistas destacadas del fin del siglo XX. Fotos: Archivo

Monica Seles

Monica Seles parecía dispuesta a dominar el tenis femenino a principios de la década de 1990, tras convertirse en la mujer más joven en alcanzar el número uno del mundo en 1991, antes de ganar tres de los cuatro títulos de Grand Slam en 1992 con victorias en el Abierto de Australia, Francia y Estados Unidos.



En 1993, nuevamente parecía encaminada a la gloria, tras empezar el año ganando el Abierto de Australia ante la rival alemana Steffi Graf.



En abril, sin embargo, Seles fue apuñalada por un perturbado espectador mientras jugaba en un torneo en Hamburgo.



Aunque pronto se recuperó de sus lesiones, Seles no jugaría por dos años más. Regresó en 1995, y al año siguiente ganó su décimo y último título de Grand Slam de singles con la victoria en el Abierto de Australia.

Muhammad Ali rodeado de periodistas y seguidores en 1973, tras su pelea con Joe Bugnerm en Las Vegas. Ali ganó por decisión de los jueces. Foto: EFE

Muhammad Ali

Después de negarse a ingresar en el ejército de Estados Unidos en 1966, el campeón mundial de los pesos pesados, Ali, fue sancionado durante tres años, entre 1967 y 1970 sin competir en boxeo, ya que varios organismos del país se negaron a otorgarle una licencia.



La prohibición significaba que Ali se perdió algunos de los mejores años de su carrera antes de que finalmente se le permitiera regresar al ring. Intentó recuperar su título en 1971 en 'La Pelea del Siglo' contra Joe Frazier, pero sufrió la primera derrota de su carrera luego de perder por decisión unánime.



En 1974, a Ali no se le dio ninguna oportunidad cuando intentaba recuperar su título contra George Foreman en el 'Rumble of the Jungle'. Pero Ali, entonces de 32 años de edad, logró una de las grandes sorpresas de la historia al desconcertar a Foreman con sus tácticas de apoyarse sobre las cuerdas antes de soltar un nocáut en el octavo asalto.