Tiger Woods no enfrentará cargos por el accidente que sufrió en Los Ángeles

El golfista Tiger Woods no enfrentará cargos penales relacionados con el accidente que sufrió el 24 de febrero de 2021 y que lo dejó hospitalizado con múltiples fracturas en la pierna, anunció este miércoles el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva.

"Esto fue lo que fue: puramente un accidente. No había evidencia de ningún impedimento. Estaba lúcido, sin olor a alcohol, sin evidencia de ningún medicamento, narcótico o algo por el estilo que se estuviera cuestionando", dijo Villanueva en una videoconferencia con periodistas.



Pese a esta conclusión, los investigadores sí repasarán el contenido de la caja negra del coche que conducía Woods para obtener información sobre la velocidad a la que iba.



En una rueda de prensa este martes, Villanueva dijo que el vehículo viajaba a una "velocidad relativamente mayor de lo normal" por una pendiente empinada y cuesta abajo, aunque la investigación sobre este suceso aún está en curso.



"Iba a una velocidad relativamente mayor a lo normal. Debido a que es cuesta abajo, se inclina y también hace curvas, esa área tiene una alta frecuencia de accidentes. No es infrecuente", indicó entonces Villanueva.



Por otro lado, los investigadores desconocen si Woods estaba distraído con el teléfono móvil en el momento del impacto, aunque aseguraron que lo averiguarán gracias a los registros de su dispositivo.



Tras el accidente a primera hora de este martes, Woods fue hospitalizado inmediatamente y pasó por quirófano para tratar "múltiples fracturas" en ambas piernas, aunque las heridas sufridas no pusieron en riesgo su vida, según el equipo médico que se ocupó de él.



En concreto, el golfista fue sometido a una "larga" cirugía por sus lesiones en el pie, tobillo, la tibia y el peroné de la pierna derecha.

El director médico y director ejecutivo interino del Centro Médico Harbor-UCLA, Anish Mahajan, explicó este martes que Woods "sufrió importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha que fueron tratadas durante una cirugía de emergencia por especialistas en traumatología ortopédica".



Según Mahajan, las fracturas abiertas conminutas -cuando el hueso se rompe en dos o más fragmentos- que afectaron tanto a la parte superior como a la inferior de la tibia y los huesos del peroné de Woods "se estabilizaron insertando una varilla en la tibia".



"Las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos y pasadores. El trauma en el músculo y los tejidos blandos de la pierna requirieron la liberación quirúrgica de la cubierta del músculo para aliviar la presión debido al hinchazón", detalló Mahajan.



Woods, de 45 años, se encontraba en la zona para disputar el torneo anual de golf Genesis Invitational en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, cerca de Santa Mónica, en Los Ángeles, añadió la revista TMZ.



Woods es uno de los golfistas más exitosos de todos los tiempos, con un récord de 683 semanas como número uno del mundo, más recientemente desde marzo de 2013 hasta mayo de 2014.



El golfista, nacido en Cypress (California), ha ganado el Masters de Augusta en cinco ocasiones; tres, el Abierto de Estados Unidos; y otras tres, el Abierto Británico, entre otros títulos de su palmarés.