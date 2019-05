Tiger Woods demandado ante la justicia por la muerte de uno de sus empleados

LEA TAMBIÉN

La estrella del golf estadounidense Tiger Woods fue demandado por los padres de uno de los empleados de su restaurante, que murió en un accidente automovilístico en diciembre pasado.

La demanda es contra Tiger Woods y su pareja, Erica Herman, quien es la directora del restaurante The Woods, ubicado en Jupiter, Florida.



Los padres de la víctima, Nicholas Immesberger, que era barman en The Woods, acusaron a Woods y su compañera de ser responsables de la muerte de su hijo de 24 años, que conducía después de beber alcohol.



Según el texto de la queja, “Tiger Woods sabía o debía saber razonablemente que Immesberger era dependiente del consumo de bebidas alcohólicas y/o que era un borracho”.



“Tiger Woods y Erica Herman tomaron unas copas con él en The Woods unos días antes del fatal accidente del 10 de diciembre de 2018”, indica la demanda.



Sin embargo, no especifica si Woods y o Herman estuvieron presentes en el restaurante el 10 de diciembre, el día que Immesberger sufrió el accidente fatal después de haber terminado su horario laboral.



La autopsia de Immesberger, de 24 años y que murió como resultado de las lesiones sufridas en la escena del accidente, encontró un nivel de alcohol en la sangre que era más de tres veces el límite del estado de Florida.



Woods reaccionó a la presentación de la demanda el martes mientras se prepara para ingresar al Campeonato de la PGA, el segundo torneo de Grand Slam del año, que comienza el jueves en Bethpage, cerca de Nueva York.



“Todos estamos tristes por la desaparición de Nick, lo que sucedió esa noche es trágico, es un final trágico, sentimos el dolor de su familia, es muy triste”, dijo.



Woods, de 43 años, es uno de los deportistas mejor pagados del mundo y ha amasado una fortuna de más de USD 1 500 millones en premios y contratos publicitarios. El mes pasado ganó el Masters de Augusta, su primer título del Grand Slam desde 2008 y el decimoquinto de su carrera.