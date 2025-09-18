Liga de Quito superó con éxito la primera mitad de su travesía en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo y se ilusiona. Tras vencer al conjunto brasilero, el DT Tiago Nunes expuso su confianza en las capacidades de su equipo y de llegar a las semifinales.

La escuadra universitaria recibió al elenco paulista en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la ida de la fase mencionada y se impuso por 2-0. El equipo venció gracias a goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada.

Más noticias:

Pese a que el cuadro visitante dominó dentro de la cancha y generó oportunidades, no consiguió romper el arco de sus rivales, quienes adolecieron de control, pero no de efectividad. Tras el compromiso, tanto Tiago Nunes como Hernán Crespo, DT de la escuadra paulista, se expresaron con respecto al partido.

En el caso de Nunes, este valoró el resultado más allá de las formas mostradas en la cancha. Asimismo destacó la resistencia defensiva de su equipo y capacidad de resolución. Crespo, sin embargo, se centró en las sensaciones que le dejó el cómo jugó para recuperarse en la vuelta.

Tiago Nunes destaca a la defensa de Liga de Quito, pero también al azar

“He ganado y perdido de diferentes maneras, jugando muy bien y sufriendo goles o jugando mal y ganando. Creo que no es un análisis que muchas veces se debería hacer. El equipo se paró bien. Para jugar cuartos de final de Copa Libertadores, uno tiene que saber que habrá momentos en los que va a generar juego y ser superior, pero también saber que va a sufrir. Mantener el arco en cero es algo a valorar porque jugamos con un equipo de jerarquía y con pocas derrotas desde la llegada de su nuevo entrenador“, sostuvo Nunes.

El estratega también señaló que no estaba en los planes que ingrese Michael Estrada, autor del segundo gol, y que lo hizo debido a que el delantero Alejandro Cabeza presentó molestias. Allí, este señaló que tales cosas pertenecen al “fútbol y a Dios” y que eso debe acompañar a un equipo que está en racha y quiere seguir en la copa.

Hay confianza en Liga de Quito para avanzar en la Copa Libertadores

🎙️ Rueda de prensa post #LIGASaoPaulo | 🗣️ DT. Tiago Nunes: “El equipo se paró bien. Jugar Copa Libertadores en este estadio y en cuartos de final es tener altos y bajos. Mantener el arco el cero es algo para valorar bastante.” pic.twitter.com/1eOy8JBtrw — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 19, 2025

Nunes también destacó las capacidades de Sao Paulo y ponderó a su equipo por haberse impuesto sobre ellas. A su vez, resaltó el funcionamiento defensivo con el que cuenta y lo que le espera para el cotejo de vuelta.

“Vencer a Sao Paulo en cualquier situación es complicado. De visita sabemos que sufren muy pocos goles. Sabemos que no será fácil, pero no tenemos condiciones para jugar con una capacidad competitiva para pasar de serie“, complementó.

Gracias a la ventaja obtenida, a los albos les bastará inclusive con perder en el próximo partido para meterse en la penúltima fase del torneo. Sao Paulo deberá golear por más de dos goles para pasar directo y evitar los penales.

Hernán Crespo y un resultado injusto para Sao Paulo

Desde el lado de Sao Paulo, el DT Hernán Crespo no tuvo reparo en señalar que el resultado le parecía injusto en función de lo que hizo su equipo. Asimismo, señaló que la victoria de los albos se dio por errores puntuales que ellos concretaron en contraste con las todas las ocasiones que su equipo generó y desperdició.

“Creo que tenemos armas suficientes para revertir el resultado. No va a ser fácil, pero hay que creer. Hay que creer porque vi muchas respuestas. El equipo jugó bien. No es fácil jugar de la manera que lo hizo Sao Paulo aquí y creo que el arquero de Liga también tuvo una gran noche“, apuntó.

Información extra: La ‘U’

No te pierdas D-Bate