Thibaut Courtois: 'Vengo con mucho respeto por Keylor Navas'

El portero belga Thibaut Courtois fue presentado este 9 de agosto del 2018 como nuevo jugador del Real Madrid y mostró su respeto hacia el que será su rival por el puesto de titular, el costarricense Keylor Navas.

"Lo que sé por lo poco que hemos hablado y por lo que me han dicho es que es una buenísima persona. Es un grandísimo portero que ha ayudado a ganar muchos títulos al Madrid en los últimos años y por eso vengo con mucho respeto por él", dijo el arquero de 26 años en su primera conferencia de prensa ante los medios españoles.



Courtois aseguró que llega para luchar por un puesto como titular que nadie le ha garantizado a pesar de su gran cartel. "Nadie me tiene que dar garantías. Eso sería un error. Primero tienes que demostrar en los entrenamientos que eres el mejor para jugar. Tiene que ser así. En ningún equipo al que fui me dieron garantías de jugar. Cuando fui al Chelsea estaba Petr Chech y terminé jugando. El entrenador es el que decide", comentó.



"Cuando llegué al Chelsea en 2014 tenía que reemplazar a Chech. Hoy en día él es mi amigo y aún hablo con él. Los porteros somos un grupo de amigos aparte dentro del vestuario y desde el primer día haré todo para entrar bien en el grupo. Vengo a competir al máximo, como siempre he hecho y como el resto de porteros del equipo", añadió. El belga reveló que en su niñez su referencia en el arco fue el madridista Iker Casillas, cuya leyenda soñó con emular.



"Vi un partido de Champions del Real Madrid contra el Anderlecht con una camiseta de Casillas cuando yo debía de tener diez años. Desde ahí cada vez que alguien iba de visita a Madrid me traía un regalo del equipo", recordó ante los medios. "De Iker me llamaba mucho la atención que siendo tan joven pudiera afrontar un reto tan grande", detalló.



Courtois superó más temprano los exámenes médicos y después se desplazó al estadio Santiago Bernabéu, donde firmó su nuevo contrato y recibió la bienvenida de varios centenares de aficionados que se acercaron a ver de cerca al nuevo fichaje procedente del Chelsea.



"Hoy cumplo con la ilusión que tenía desde niño cuando soñaba con este momento. Con la admiración que tenía hacia los jugadores que pisaban este estadio que tantas ganas tengo de pisar con la camiseta del Real Madrid", aseguró en un acto en el que estuvo acompañado por familiares y amigos y por el presidente Florentino Pérez.

El mejor portero del reciente Mundial de Rusia 2018 firmó por seis temporadas con el Real Madrid en lo que supone su regreso a la ciudad tras su experiencia en el Atlético entre 2011 y 2014. "Le tengo mucho respeto al Atlético por el tiempo que pasé allí, al igual que al Chelsea. Apostaron por mí. Pero estaba cedido y era diferente. Nunca había besado un escudo pero hoy lo hice porque quería estar aquí", comentó al ser preguntado por su pasado rojiblanco y por los gestos de cariño que dedicó hoy a su nueva camiseta blanca.