Carlos Tévez, sobre decisión de Conmebol: 'Nos están obligando a jugar'

El delantero e ídolo de Boca Juniors Carlos Tevez aseguró que los están "obligando a jugar" el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores ante River Plate a pesar de que tienen compañeros lastimados tras la agresión que sufrieron de hinchas locales al llegar al estadio Monumental.

"Nos duele la cabeza, salimos a hablar para decir que nos están obligando a jugar, tenemos a compañeros que no están bien físicamente. No se puede creer", dijo Tevez a la prensa.



"Pablo (Pérez) recién llega, tiene un parche en el ojo como otro compañero. Nos están obligando a jugar el partido. No están dadas las condiciones", dijo Tevez.



El otro referente del equipo, Fernando Gago, aseguró que "varios jugadores" de Boca Juniors tuvieron problemas para respirar hasta hace unos pocos minutos.



"A uno le subió la presión, estamos muy sorprendidos. Obviamente no es la mejor forma de preparar un partido y menos una final de este calibre. Es medio ilógico todo lo que se está viviendo", sostuvo.



El autobús del equipo visitante fue atacado por hinchas de River Plate que lanzaron proyectiles y rompieron los vidrios.



La policía lanzó entonces gases lacrimógenos que afectaron a los jugadores, según revelaron los directivos del equipo visitante.