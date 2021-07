Federer: ‘Ha sido uno de los mejores momentos del año’

Agencia EFE

Roger Federer, que venció este jueves 1 de julio del 2021 en tres sets a Richard Gasquet, aseguró que este partido ha sido uno de los mejores momentos del año.

“Creo que ha sido un buen partido. Estoy muy contento con ello. Junto al encuentro contra Evans en Doha y contra Cilic en París, creo que este está ahí también”, dijo el suizo en rueda de prensa.

“Me he sentido bien físicamente. Mucho más relajado, he sido capaz de ganar un tie break y de abrir hueco en el marcador, que es muy importante porque te da mucha confianza y te permite jugar mucho más liberado”.

“Ha habido un gran ambiente, buen tiempo y definitivamente este ha sido uno de los mejores momentos del año”, apuntó.

¡¡ Roger Federer 🇨🇭 brilla y firma una gran actuación en #Wimbledon !!



El suizo, que está recuperando buenas sensaciones, mostró un soberbio nivel para superar a Richard Gasquet 🇫🇷 con parciales de 7-6(1), 6-1 y 6-4.



En 3R irá vs. Norrie. pic.twitter.com/tgrVkJoDhy — Tenis Central (@Tenis_Central) July 1, 2021

Federer, que se medirá en tercera ronda de Wimbledon al británico Cameron Norrie, habló también sobre el partido que jugarán Suiza y España en los cuartos de final de la Eurocopa.

“Sí, lo veré mañana. No sé exactamente a qué hora juegan, pero lo veré. Me organizaré el día en función de eso, para no perdérmelo”, añadió.