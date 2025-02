El ruso Daniil Medvedev, semifinalista la pasada semana en el torneo de Marsella, ha recuperado dos posiciones y se ha situado en la sexta plaza de la clasificación mundial, que sigue encabezada por el italiano Jannik Sinner por delante del alemán Alexander Zverev y del español Carlos Alcaraz. Novak Djokovic está séptimo.

Medvedev rebasa en la lista al serbio Novak Djokovic, que se mantiene séptimo y al australiano Alex de Miñaur, que baja dos plazas y es octavo.

Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic hizo público el malestar de “varios jugadores” por el desarrollo del caso de Jannik Sinner, que llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y aceptó una suspensión de tres meses que apenas afectará a su condición en el circuito ni a su temporada.

Sinner no se ausentará de ningún Grand Slam y no perderá su condición de número uno del mundo con esta sanción por el positivo por clostebol que le fue detectado en los controles antidopaje que le hicieron el pasado mes de marzo.

“He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha en cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo. Muchos creen que hubo favoritismo”, dijo Novak Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido de dobles del torneo de Doha que disputó junto al español Fernando Verdasco.

La clasificación ATP

El estadounidense Taylor Fritz y el noruego Casper Ruud siguen siendo cuarto y quinto, respectivamente.

Sinner pierde 500 puntos y encabeza la lista con 11.330 por los 8.135 de Zverev y los 7.410 de Alcaraz.

El francés Ugo Umbert, ganador en Marsella, progresa hasta el decimocuarto puesto, pero el gran ascenso es, tras conseguir su primera victoria en el circuito, es el de Fonseca, que escala hasta la plaza 68.

El argentino Francisco Cerúndolo, víctima del brasileño, mejora dos puestos y es el 26, dos por delante del chileno Alejandro Tabilo y cinco de su compatriota Sebastián Báez, en tanto que los también albicelestes Tomás Martín Etcheverry y Mariano Navone suben uno y son 43 y 46, respectivamente.

La clasificación femenina

La clasificación femenina de tenis no sufrió variación alguna en el ‘top 10’ que sigue liderado por la bielorrusa Aryna Sabalenka y cierra la española Paula Badosa y al que se ha aproximado la rusa Daria Kasatkina.

Sabalenka comanda la lista universal del circuito femenino (WTA) de forma sólida, con 8.966 puntos, 806 más que la polaca Iga Swiatek. La estadounidense Coco Gauff cierra el podio de la tabla ya muy alejada de las dos primeras, con 6.538, en tanto que Badosa cierra el grupo de privilegio con 3.588.

Kasatkina ha arrebatado la undécima posición a la estadounidense Danielle Collins, y la estadounidense Amanda Anisimova sube 23 puestos y se coloca decimoctava tras ganar el torneo de Doha.

La colombiana Camila Osorio es quincuagésima segunda tras subir dos plazas y la española Jéssica Bouzas retrocede a la 59 y la mexicana Renata Zarazúa a la 69.