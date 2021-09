Leylah Fernández dice que regresará al Abierto de Estados Unidos para ser campeona

Pese a tener lágrimas en sus ojos, Leylah Fernández mantuvo la sonrisa. La tenista canadiense se quedó con el subcampeonato en el Abierto de Estados Unidos, este 11 de septiembre de 2021, tras perder ante Emma Raducanu, pero dice que buscará el primer lugar en la próxima temporada.

“Estoy orgullosa de mi de como jugué esta semana. fue increíble estar en esta final recibiendo este apoyo, muchas gracias a todos. Quiero volver a la final el próximo año y llevarme el trofeo correcto“, dijo la tenista de 19 años.

What an ovation for Leylah Annie Fernandez! pic.twitter.com/PiqTs1JGFz