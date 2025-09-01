El jueves 28 de agosto, en la segunda ronda del US Open en Nueva York, se disputó el partido entre Karen Khachanov y Kamil Majchrzak, que terminó con victoria del polaco en cinco sets (2-6, 6-7, 6-4, 7-5 y 7-6).

Tras el encuentro, Majchrzak se acercó a las tribunas para firmar autógrafos y regalar parte de su indumentaria a los aficionados. En un gesto hacia un niño, extendió su gorra para entregársela, pero un adulto se adelantó y la tomó sin que el tenista se percatara.

El hombre fue identificado como Piotr Szczerek, director ejecutivo de una empresa en Polonia y compatriota del jugador. El niño, sorprendido, reclamó el regalo, pero Szczerek lo ignoró y entregó la gorra a su acompañante.

Las polémicas declaraciones del empresario

El momento fue captado por las cámaras de transmisión y se viralizó rápidamente en redes sociales. La reacción de Szczerek no ayudó a calmar la polémica.

“El incidente en el torneo causó un revuelo desproporcionado. Sí, tomé la gorra, lo hice rápido. Pero como siempre digo: en la vida, primero llegado, primero servido”, escribió en redes sociales.

Sus palabras generaron indignación y repudio masivo por la falta de empatía. Incluso, llegó a amenazar con llevar el tema a los tribunales, aunque finalmente terminó cerrando los comentarios en sus cuentas por la presión pública.

El lunes 1 de septiembre, el empresario reculó y ofreció disculpas.

“Quiero pedir perdón al niño afectado, a su familia, a los aficionados y al propio jugador. Ya devolví la gorra y espero que eso repare, al menos en parte, el daño causado”.

La respuesta de Kamil Majchrzak

El propio Majchrzak, que no había advertido la situación en el momento, usó sus redes sociales para buscar al niño.

Pocos días después, se compartió el reencuentro: el pequeño, llamado Brock, recibió una gorra nueva y otros artículos del tenista, además de tomarse fotos juntos.

“Hola mundo. Junto a Brock, ¡les deseamos un gran día!”, publicó el polaco en sus historias de Instagram, donde también compartió videos del emotivo momento.

