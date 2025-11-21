Ecuador conocerá este domingo 23 de noviembre a su rival en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026.

El sorteo oficial se llevará a cabo a las 06:00 (hora de Ecuador) en el recinto Bologna Fiere, y podrá seguirse en directo a través del sitio web oficial del torneo, informó la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET) mediante un boletín difundido este 21 de noviembre.

Más noticias:

El equipo nacional llegó hasta esta instancia tras su reciente triunfo 3-2 sobre Bosnia y Herzegovina, en la serie disputada en Quito, en el Rancho San Francisco, durante septiembre.

Los posibles rivales de Ecuador

Ecuador será parte del grupo de 12 selecciones clasificadas a los Qualifiers 2026 junto a Canadá, Gran Bretaña, Serbia, Brasil, Chile, Eslovaquia, Corea del Sur, Suecia, Noruega, Perú, India y Bulgaria.

A estos equipos se sumarán las naciones que participaron en los Qualifiers y la Final 8 de 2025, que culminará este mes, en Bolonia.

La FET destacó que, de acuerdo con el formato oficial, las series se jugarán en dos rondas:

Primera ronda: entre el 6 y 8 de febrero de 2026 .

entre el . Segunda ronda: entre el 18 y 20 de septiembre de 2026.

Cada nación anfitriona podrá definir la superficie, sede local y las fechas para sus enfrentamientos.

Detalles del sorteo y cabezas de serie

El sorteo definirá los cruces directos entre las 24 selecciones.

Los cabezas de serie se determinarán según la clasificación provisional de la Copa Davis al cierre de 2025, una vez concluida la Final 8 de esta semana.

De acuerdo con la organización, Italia, como país anfitrión, recibirá una invitación directa para la Final 8 de 2026, mientras que el campeón de 2025 (o el subcampeón si Italia revalida el título) quedará exento de la primera ronda y avanzará automáticamente a la segunda.

La lista oficial de los cabezas de serie será publicada antes del sorteo, mientras que la clasificación completa de fin de año se difundirá la próxima semana.