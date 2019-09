La canadiense Bianca Andreescu le arrebata el US Open a Serena Williams

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Bianca Andreescu, la prodigio canadiense de 19 años, se proclamó campeona este sábado 7 de septiembre del 2019 del US Open al derrotar a la favorita Serena Williams, que buscaba empatar el récord de 24 títulos de Grand Slams.

Andreescu, debutante en el torneo y primera jugadora de su país en llevarse un torneo mayor, se impuso con parciales de 6-3 y 7-5 en 1 hora y 40 minutos.



Williams llegaba a la final sólida, perdiendo solo un set en seis partidos disputados y empatando el ‘récord’ de 101 victorias de la legendaria Chris Evert.



Ahora se quedó, una vez más, a uno de igualar a Margaret Court en el número de Grand Slams. Andreescu llegaba a la final invicta (9-0) ante jugadoras top 10... Y Serena no pudo cambiar eso.

Eficacia



La estadounidense arrancó el partido con un ‘ace’, poco después de entregar el servicio con una doble falta ante una Andreescu que cometía pocos errores y estaba sacando muy bien.



No fue un golpe de suerte, en el primer set, la canadiense puso en aprietos de nuevo a la multicampeona en el séptimo ‘game’ con cinco chances de quiebre -que supo salvar Williams-, antes de sí romperle para llevarse el primer set por 6-3, también con doble falta.



Mientras el primer saque de la estadounidense salía con mucha fuerza pero en falta o a la malla, la canadiense se movía tranquila por la cancha, haciendo correr de un lado a otro a su rival, que temprano comenzó a desesperar.



En su primer chance en el segundo set, otra vez dejó escapar su saque -de nuevo, doble falta- ante la sorpresa de la cancha central Arthur Ashe y de la propia Serena, que veía al cielo como pidiendo una explicación divina. “¡Vamos Serena!”, gritaban desde el público, donde estaban personalidades como la duquesa Megan Markle y el director de cine Spike Lee.

Bianca Andreescu de Canadá celebra con el trofeo del campeonato y Serena Williams de los EE. UU. con el trofeo de finalista después del partido final del US Open en el Centro Nacional de Tenis de la USTA en Flushing Meadows, Nueva York, EE. UU., el sábado 7 Septiembre del 2019. EFE