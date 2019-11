Roger Federer gana a Berrettini y conserva opciones de jugar semifinales del Masters de Londres

LEA TAMBIÉN

El tenista suizo Roger Federer, número tres mundial, mantuvo sus opciones de jugar las semifinales del Masters al batir al debutante italiano Matteo Berrettini con parciales de 7-6 (7/2) y 6-3, este martes 12 de noviembre del 2019 en el O2 Arena de Londres.

Federer jugó bajo presión tras debutar en el Torneo de Maestros el domingo con una derrota ante el austriaco Dominic Thiem.



El seis veces campeón ofreció este martes una versión mejorada ante Berrettini, que volvió a perder, tras solo conseguir tres juegos en su debut en la competición frente al serbio Novak Djokovic.



Tanto el suizo como el italiano se mostraron sólidos con su servicio en el primer set, llegando al ‘tie-break’, donde la leyenda de 38 años hizo valer su experiencia ante un jugador de 23, revelación de este curso 2019.



Con el viento a favor, Federer aprovechó para romper el saque de Berrettini en el primer juego del segundo set.

El italiano intentó devolver el ‘break’, teniendo tres opciones en el octavo juego, pero no las aprovechó y Federer cerró la victoria con una nueva rotura.



“Sobre todo he tratado de meter los servicios que fallé (en los momentos importantes) contra Thiem”, admitió Federer tras el partido.



Este martes se disputa también el duelo entre Djokovic y Thiem desde las 20:00 GMT (15:00 hora de Ecuador). Una victoria del austriaco eliminaría directamente a Berrettini, mientras que el triunfo del serbio dejaría abiertas todas las posibilidades.



En cualquier caso, Federer necesita ganar a Djokovic para asegurarse el pase a semifinales y buscar una séptima Copa de Maestros. “Estoy impaciente por enfrentarme a él y también por ver qué pasa esta noche, eso me va a dar información de lo que me espera”, señaló el suizo.



Roger Federer y el alemán Alexander Zverev, jugarán un partido de exhibición el domingo 24 de noviembre en el coliseo General Rumiñahui. Hasta el lunes 11 de noviembre, se había vendido el 70% del aforo, según la organización del evento.