Nadal reduce a Tiafoe y se cita en semifinales con la sensación Tsitsipas

El tenista español Rafael Nadal, número 2 mundial, venció con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe, este martes en Melbourne, y jugará en semifinales del Australian Open con el griego Stefanos Tsitsipas, sensación del torneo tras eliminar a Roger Federer y que en cuartos apeó a Roberto Bautista.

Nadal, que en Melbourne regresó a las pistas tras cuatro meses fuera por la lesión que sufrió en semifinales del US Open, se mostró muy superior a Tiafoe (39º ATP), de 21 años, al que derrotó con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2.



Será la 30ª semifinal de un Grand Slam para el español de 32 años, que tiene 17 trofeos en su vitrina.

Derecha y saque eficaz



“Es emocionante para mí estar de regreso en semifinales aquí en Melbourne, volver tras estar un tiempo sin jugar, es una gran sensación, mejor imposible. Estoy muy contento de la manera en la que he jugado esta noche”, señaló Nadal a pie de pista.



Desde el comienzo del Australian Open Nadal no ha perdido un set. “Esto podía pasar, pero la posibilidad no era muy alta”, dijo el español a John McEnroe en la entrevista posterior al partido, cuando le preguntó si se había imaginado un escenario similar.



Ante Tiafoe, una rotura de entrada en cada set, más una segunda en la tercera manga, le sirvió ante un rival incapaz de aguantar el envite, que dio su mejor tenis en el segundo set.

El español Rafael Nadal (izq.) abraza a Frances Tiafoe (der.) de los EE. UU. durante el partido de cuartos de final de individuales de hombres el día nueve del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne el 22 de enero de 2019. AFP



El español, con una derecha muy entonada y un saque al que han sentado bien los cambios técnicos que ha adoptado esta temporada -logró 11 aces-, sumó 20 errores no forzados, mientras que su rival se fue a los 45.



Nadal, que ha ganado en Australia en una ocasión, hace 10 años (2009), abandonó hace un año en cuartos ante el croata Marin Cilic por una lesión en la pierna derecha.



Tsitsipas (N.15), que en octavos eliminó al doble defensor del título Roger Federer, se clasificó para su primera semifinal en un Grand Slam, a sus 20 años, tras vencer a otro español, Bautista (N.24), en cuatro sets (7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7/2) )



“Es un cuento de hadas, vivo un sueño, por el que trabajé duro. Estoy emocionado pero no demasiado, porque sé que realmente trabajé duro para esto”, declaró, satisfecho.



“Al comienzo de la temporada, me preguntaron cuáles eran mis objetivos y contesté que una semifinal en Grand Slam. Cuando dije eso, me dije que estaba loco, pero es real, ¡acaba de ocurrir!”, agregó.

Kvitova, lágrimas de júbilo

Petra Kvitova, de la República Checa, celebra su victoria contra la australiana Ashleigh Barty durante su partido de cuartos de final de individuales de mujeres el día nueve del torneo Australian Open en Melbourne el 22 de enero de 2019. AFP

En categoría femenina poco más de dos años después del ataque con cuchillo que estuvo a punto de poner fin a su carrera, la checa Petra Kvitova superó a la australiana Ash Barty, 6-1 y 6-4, para alcanzar las semifinales.



Kvitova, de 28 años y que jugará su primera semifinal de un grande en cinco años, se enfrentará a la estadounidense Danielle Collins, 35ª de la WTA, por primera vez en esta ronda.



“Realmente, no imaginaba volver a este gran estadio y jugar con las mejores. Es muy grande”, dijo entre lágrimas al final del partido la checa, que en diciembre de 2016 tuvo que abandonar las pistas durante seis meses después de sufrir un corte en su mano en un ataque con cuchillo en su domicilio por parte de un individuo que intentaba robarla.



Pero la sexta jugadora mundial, ganadora del preparatorio de Sídney, ha recuperado su mejor nivel y llega a semifinales con una racha de nueve victorias consecutivas. Con su triunfo de este martes iguala su mejor resultado en Melbourne, hace siete años.



La zurda checa, doble ganadora de Wimbledon, no ha perdido un set desde el comienzo del Australian Open y solo ha dejado escapar cinco juegos de media por partido.



Collins, de 25 años, derrotó a la rusa Anastasia Pavlyushenkova (2-6, 7-5, 6-1).