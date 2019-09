Sin Federer ni Djokovic, Nadal busca mantenerse con vida en el US Open

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rafael Nadal es el único miembro del 'Big 3' con vida en el US Open, tras la sorpresiva derrota de Roger Federer y la lesión del campeón defensor Novak Djokovic.

Y entre los cuartos de final y el trofeo, el primer obstáculo en el camino del mallorquín es el argentino Diego Schwartzman, que nunca le ha ganado... pero Federer tenía el mismo escenario y terminó cayendo.



El Nadal-Schwartzman cierra la jornada de cuartos de final de este miércoles 4 de septiembre del 2019 (19:15), que abrió con la victoria de la suiza Belinda Bencic sobre la croata Donna Vekic por 7-6 (7/5) y 6-3.



“Soñé con esto desde que era una pequeña niña y aquí estoy, disfrutándolo”, dijo la suiza, que derrotó en la ronda previa a la campeona defensora Naomi Osaka, y que aseguró su retorno al Top 10 de la WTA con esta victoria.



Bencic, que disputa su primera semifinal de un Grand Slam, jugará contra la ganadora del partido ente la candiense Bianca Andreescu (15) y la belga Elise Mertens (25) , que se enfrentan en la noche.



La jornada diurna cierra con el partido entre el italiano Matteo Berrettini y el francés Gael Monfils.

Señoras y señores, con ustedes, el 'Rey de la Arcilla'.



Así es como le gusta a Rafa Nadal anotar sus mejores puntos. pic.twitter.com/n37HZGONzr — Nación Deportes (@naciondeportes_) September 4, 2019

Las dos primeras semifinales quedaron definidas el martes. En el cuadro masculino, el joven Daniil Medvedev se impuso al suizo Stan Wawrinka (7-6 (8/6) , 6-3, 3-6 y 6-1) y afrontará al búlgaro Grigor Dimitrov, ganador ante Federer en cinco sets (3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2) .



Y en el lado de las mujeres, Serena Williams, vencedora ante la china Wang Qiang (6-1, 6-0) , afrontará a Elina Svitolina, que se impuso a Johana Konta con un doble 6-4 y derrotó a la estadounidense en su último encuentro, en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.



Williams se anotó cómodamente su centésima victoria en el US Open, colocándose apenas un partido por detrás de la ganadora de todos los tiempos, la legendaria Chris Evert, que logró 101. Serena está más cerca de ganar su vigésimo cuarto título de Grand Slam para empatar el récord de la australiana Margaret Court.

“Un gran campeón”

Rafa es favorito contra el 'Peque'. La última vez que se enfrentaron fue en Indian Wells en marzo con una victoria holgada para el mallorquín (6-3, 6-1) .



Schwartzman, que sabe que afronta a todo un monstruo del tenis, dijo que ese día no estaba al 100% --como ahora en Flushing Meadows, donde ha mostrado un excelente tenis -- y asegura que alguna vez le ha sacado un set a Nadal.

“Es un gran campeón, no lo pude derrotar, algunas veces entre comillas estuve cerca, voy a tratar de entrar con esa confianza de que lo puedo derrotar como a cualquier otro y tratar de hacer lo mejor”, dijo Schwartzman, de 27 años y 21 del mundo.



Nadal ha dicho, por su parte, que Schwartzman es “uno de los jugadores más talentosos del tour ” y que respeta “cada aspecto de su juego”.



“Tiene un control increíble, buena velocidad, tiene la habilidad de leer muy bien los golpes y entender muy bien el juego, no me sorprende que esté ahí” indicó el número dos mundial. “Es un jugador increíble, y necesitaré dar lo mejor de mi para tener posibilidades de avanzar en las semifinales, creo que mi juego de hoy ayuda”.

El partido podría dejar un dato curioso: si Schwartzman, que mide 1,70 m, gana en cuartos será el semifinalista más bajo en un Grand Slam desde Harold Solomon (1,67 m) .



En los partidos de cuartos de final destaca también el de dobles, que disputarán los colombianos de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones de Wimbledon.