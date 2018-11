El legado de Pancho Segura vive en su sobrino nieto Matthew

LEA TAMBIÉN

Cuando Matthew Segura agarra la raqueta el parecido a su tío abuelo Francisco Segura Cano es innegable. Al igual que el mítico ‘Pancho’, el joven de 18 años realiza golpes a doble mano, además de que su contextura delgada y tez morena hacen que bse los compare inmediatamente.

Segura insertó una filosofía de vida en el menor, que hasta ahora practica. Le dio tres prioridades en la vida, que ahora son un lema que menciona antes de entrar a la cancha: “Dios, familia y tenis”.



Desde los cinco años empezó a entrenar con ‘Uncle Pancho’, como lo llama. Su madre, Gianella Jaramillo, cuenta que el extenista se enamoró del juego de su sobrino cuando lo vio agarrar la raqueta por primera vez.



“Yo juego por diversión, trataba de enseñarle cómo agarrar la raqueta con una mano, pero él solito decidió hacerlo con las dos y nos sorprendió por su fuerza. Llamamos a Pancho y nos pidió entrenarlo”, contó la madre del jugador.



Durante 10 años, Matthew se entrenó con Segura, en el complejo La Costa, lugar donde el extenista entrenó a figuras como Jimmy Connors. Las prácticas duraban cerca de tres horas, en las que además de enseñar tenis, Pancho afianzaba la relación familiar con el menor.

“Ese es mi muchacho decía cada vez que lograba conectar un buen tiro, me abrazaba y yo a él. Conocía de su historia, pero ahora que estoy aquí (Ecuador), me siento abrumado por la manera en la que lo recuerdan, por todo lo que dio”, dijo el joven tenista.



Solo entiende el español cuando lo escucha lento, pero no logra hablarlo fluidamente. Es su madre quien hace el trabajo de traductora durante las entrevistas. A sus 18 años disputó torneos en su país natal y en Canadá, esta fue su primera visita a Ecuador.



El tenista, nacido en California, está en Guayaquil desde hace dos semanas. Disputó la ‘qualy’ del Challenger de Guayaquil, pero quedó eliminado sin acceder al cuadro principal. Aprovechó su estancia para nutrirse con la historia y el legado de su tío.



Es la primera vez que visita Guayaquil, pese a que había pedido el viaje a sus padres en varias oportunidades. Disputó el Challenger gracias a una invitación que le realizó Andrés Gómez, que lo contactó en Estados Unidos.

A la izquierda, Matthew aparece con su tío Francisco Segura. Foto: Archivo particular

Quedó eliminado rápido del torneo, pero aprovechó su estancia en la ciudad para recorrer los sitios que hacen homenaje a Pancho Segura, fallecido el año anterior. El martes pasado visitó el estadio del Guayaquil Tenis Club, que lleva el nombre de su tío, y tenía planificado pasar por la calle bautizada en su honor.



El clima y la comida enamoraron al deportista, que aspira regresar todos los años, ya sea al Challenger o a los torneos Future, que organiza la Federación Ecuatoriana de Tenis.



Jeff Segura, padre de Matthew y sobrino de Pancho, tiene la esperanza de que su hijo reviva el apellido y legado de su tío en los circuitos profesionales.



“Mi tío era sincero, cuando un jugador no tenía talento se lo decía, pasó conmigo, tras entrenarme me mandó a estudiar leyes. Con Matthew era distinto, le dijo que con su golpe a doble mano y mucha dedicación podría ser el mejor jugador del mundo; lo creemos así”, contó el padre del jugador.

Tras el fallecimiento del ‘tío Pancho’, en noviembre del año pasado, la familia se mudó a Florida, para potenciar la carrera del menor. Su actual entrenador es el norteamericano Todd Morelle, que era la mano derecha de Segura.



Según contó la madre del menor, esta localidad les da mayor facilidad en los traslados para disputar los torneos nacionales e internacionales. Al momento, Matthew estudia en casa, para complementar el tenis con su desarrollo académico.