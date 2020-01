Dupla ecuatoriana se llevó el título en el Guayaquil Bowl

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una dupla de tenistas juveniles ecuatorianos consiguió el título en el Guayaquil Bowl. Ernesto Pico y Felipe Rivadeneira se destacaron en la rama de dobles en la edición 2020 del torneo en la categoría 14 años del torneo válido para el circuito Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis) que culminó este fin de semana en las canchas del guayaquil tenis club sede anexo.

La dupla integrada por el manabita Ernesto Pico y el chimboracense Felipe Rivadeneira superaron en la final a los brasileños Thiago Guglieri y Nicolas Oliveira con parciales de 6-1 y 6-1. Los ecuatorianos iniciaron el torneo como cabezas de serie 5 y terminaron el torneo sin ceder ‘sets’, lo que avala el gran rendimiento que tuvieron durante la semana.



En tanto Nelson Ramos y Omar Suárez fueron subcampeones en la categoría 16 años. Los deportistas ecuatorianos fueron la sorpresa del torneo al eliminar a los segundos favoritos, Ignacio Buse de Perú y Eduardo Núñez del Prado de Bolivia. Pero en la final cayeron ante los sembrados 1, Nicolás Niño de Colombia y Martín Vergara del Puerto de Paraguay con parciales de 6-3 y 6-2.



Valentina Ponce, quien junto a la brasileña Gabriela Felix se quedaron con el subtítulo en la categoría 14 años. En la final fueron derrotadas por las máximas favoritas Martina Pavissich y Antonia Vergara de Chile con parciales de 7-6 (8) y 6-4.



Por otra parte, tenistas de Perú, México y Brasil alcanzaron los títulos singles en el torneo clasificatorio para la gira europea. Luciana Pérez Alarcón e Ignacio Buse de Perú, Natalia Fantini de México y Pedro Rodrigues de Brasil, se llevaron los títulos de las categorías 14 y 16 años singles, en finales disputadas bajo una pesada humedad y fuerte sol mañanero de este último sábado.

Los tenistas ecuatorianos Ernesto Pico y Felipe Rivadeneira, campeones de dobles en la categoría 14 años con Andrés Gómez. Foto: KC Tenis, Asesoría de Prensa

En el arranque del torneo los tenistas de la categoría 14 años jugaban sobre superficie de arcilla y los de 16 años en cemento, pero debido a las fuertes lluvias que afectaron el sector, a mitad de semana los organizadores decidieron disputar todas las categorías en canchas duras.



“Empecé 0-3 abajo en el marcador y, estaba nerviosa, no sentía que estaba jugando. cuando terminó el primer set mi papá me dijo aquí empieza el partido, me dio ánimo. me dije voy a intentar ganar unos tres juegos por lo menos, pero luché hasta el final y me llevé el campeonato”, dijo emocionada la mexicana Natalia Fantini que remontó un 0-6 inicial para darle vuelta al match y llevarse la corona en 14 años al ganar la final a la siembra número 1 Martina Pavissich de Chile.



“Estoy demasiado feliz, porque viajé desde México, un viaje largo. Dedico este título a dios porque me ha ayudado en todo, confío en él siempre”, indicó la jugadora originaria de Mérida, Yucatán y que tuvo que pasar la ‘qualy’.

La tenista mexicana Natalia Fantini, campeona de la categoría 14 años. Foto: KC Tenis, Asesoría de Prensa



En la categoría 14 años varones el peruano Ignacio Buse salió a la cancha enfocado en su estrategia para poder superar al colombiano Nicolás Niño y lo consiguió luego de luchar mucho y conectar precisos golpes en los momentos oportunos.



Pero en la cabeza del rubio jugador limeño no dejaba de aparecer la mala noticia de los niños afectados con serias quemaduras en su ciudad pocos días atrás, una noticia que le impactó, tal es así que a ellos les dedicó su título. “Este título le dedico a mis padres y a unos niños que se han quemado en Perú. Un camión de base explotó en Villa Salvador y ahora hay muchos niños con quemaduras. Se lo quiero dedicar a ellos”, destacó.



“El balance de la actuación de nuestros tenistas es bueno, se llegó a tres finales en dobles, de las que se ganó una con Ernesto Pico y Felipe Rivadeneira. En ‘singles' se destacó Gian Rodríguez que llegóa semifinales en 16 años, también la actuación de Valentina Ponce, que a pesar de caer temprano se mantiene entre las tres mejores de Sudamérica con muchas posibilidades de clasificar a la gira europea”, manifestó Andrés Gómez, director del torneo durante 17 años consecutivos.

El tenista peruano Ignacio Buse, campeón de la categoría 14 años. Foto: KC Tenis, Asesoría de Prensa