Garbiñe Muguruza celebra que las tenistas mujeres sean tan valoradas como los hombres

La española Garbiñe Muguruza, decimonovena del ránking de la WTA, celebró que el Abierto de tenis de Monterrey sea un torneo solo para mujeres, algo significativo en un deporte dominado desde hace años por los hombres.

"Las chicas deben tener el privilegio de competir y jugar en un deporte dominado mucho tiempo por el hombre. Me hace feliz ver sólo mujeres ahora. Soy parte de un ejemplo y por eso he estado entrenando con disciplina y adaptándome a las condiciones del clima", dijo en entrevista a Efe.



Muguruza defiende el título del Abierto de Monterrey, en el que parte como segunda favorita; se enfrentará en octavos de final a la rusa Margarita Gasparyan y, si gana, tendrá como rival a la ganadora del encuentro entre la francesa Kristina Mladenovic, séptima cabeza de serie, y la húngara Greta Arn.



"Me gusta que me consideren como la favorita, es un privilegio, también conlleva una dosis de presión, pero al final me alegra que los 'fans' crean en mí. Este es una buena competencia, no hay muchos torneos en esta parte del continente americano para mujeres y quiero formar parte de la historia del de Monterrey", señaló.



Muguruza, de 25 años, conoce el territorio del Abierto de Monterrey. El año pasado se coronó al vencer a la húngara Timea Babos y en esta edición arrancó con buen talante al doblegar a la rumana Elena-Gabriela Ruse en dos sets.

"Ojalá, me encantaría (ganar), es mi objetivo en cada torneo, sea Monterrey o en otro sitio y espero con devoción que se dé también en este año. Este Abierto ha crecido mucho y me alegra que México tenga un circuito en donde me siento plena y con importancia", agregó.



La suerte no estuvo con Muguruza en el primer Grand Slam del 2019. En Melbourne fue derrotada en octavos de final por la checa Karolina Pliskova y en Miami quedó estancada al debutar con la rumana Niculescu, 138 del mundo, a pesar de estos antecedentes, la afición cree que puede repetir en Monterrey.



La tenista mandó un mensaje a las niñas que empiezan en el tenis; recordó que ella un día tuvo la ilusión de ser una de las mejores del mundo y confió en que tengan más espacios para salir adelante.



Visitar territorio mexicano pone en un estado de ánimo mejorado a Garbiñe Muguruza quien reconoció que le agrada el ambiente de los torneos en México.

"Este Abierto va creciendo cada año, me gusta lo que pasa en México con sus dos torneos que son especiales, el de Acapulco y Monterrey, ahí debe haber más oportunidades para los mexicanos", aseveró.



La española reconoció que es difícil mantenerse entre las mejores del circuito pero trabaja para conseguirlo.



"Es difícil mantener un nivel muy alto todo el tiempo. Trato de hacerlo, entrenar bien y dejar todo en la cancha. Me veo el año que viene en los Juegos Olímpicos de Tokio; me encantaría formar parte del equipo olímpico, debe ser una experiencia inolvidable que no me gustaría perderme", concluyó.