El tenista ecuatoriano Gonzalo Escobar, quien superó el covid-19, ganó en dobles en el Challenger de Estambul

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Behar ganaron el título de dobles en el Challenger de Estambul, Turquía, este 24 de octubre del 2020.

La pareja latinoamericana superó al equipo de los estadounidenses Nathaniel Lammons y Robert Galloway por 4-6, 6-3 y 10-7, en un intenso partido.



El manabita de 31 años, quien dio positivo para covid en abril, se ubica de momento en el puesto 443 de la clasificación individual de la ATP, pero en la de dobles está en el casillero 72. Su mejor ubicación en el ranking fue a inicios de esta temporada cuando llegó al puesto 69.



Según publicó Kenny Castro, periodista ecuatoriano especializado en tenis,

"gracias al título de hoy en Estambul" el tricolor volverá al casillero 69. "Suma ya 10 Challengers ganados en su carrera como doblista. Próxima semana juega #ATP250 de Kajazistán".

CAMPEONES! @goescobar89 coloca un tiro a tierra de nadie y junto a Behar logran el título del #ATPChallenger de Estambul. De remontada 4-6 6-3 10-7 sobre estadounidenses Galloway/Lammons. Info por @BancoPacificoEC #TuBancoBanco https://t.co/b9tRY8J8Sr pic.twitter.com/JkgED8dedE — Kenny Castro (@kennycastrog) October 24, 2020



En abril, el también campeón panamericano en dobles aseguró que dio positivo para covid. "El día sábado me hice un test PCR de rutina para poder jugar el torneo Nicolas Febres-Cordero en Ballenita. Hoy me llegó el resultado y salió COVID positivo", publicó en sus redes sociales.



"Por ahora lo más importante es que mi familia está bien y yo no tengo síntomas. Ahora comenzaré un periodo de aislamiento de 2 semanas. La nueva fecha del torneo será anunciada pronto. Un abrazo a todos", publicó en ese entonces.