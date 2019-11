Alexander Zverev: ‘Dormimos dos o tres horas diarias en la gira por Latinoamérica’

LEA TAMBIÉN

El tenista alemán Alexander Zverev acompañó a Roger Federer en la gira por Argentina, Chile, Colombia, México y Ecuador. El jugador de 22 años y séptimo del ranking ATP es uno de los mayores prospectos del tenis mundial y estuvo de visita por primera vez en Quito.

¿Se sorprendió cuándo lo invitaron como rival de Roger Federer a la gira de Latinoamérica?

Hablamos con Roger sobre los países que queríamos visitar y era una grandiosa oportunidad. Soy muy afortunado de jugar acá y honestamente era una región en donde quería jugar antes.

¿Qué sensación le deja Latinoamérica después de este tour por Argentina, Chile, Colombia y Ecuador?

Son países hermosos. Latinoamérica es increíble y la gente es muy apasionada, muy entusiasta. He disfrutado cada momento y espero regresar pronto.

¿Le gustó lo que pudo ver de Quito?

¡Por supuesto! La naturaleza es increíble y la gente me dio una gran bienvenida. Están locos por el tenis lo cual es maravilloso.

¿Le ha dejado cansado la gira por Latinoamérica?

Creo que estamos cansados, porque dormimos dos o tres horas por día. Por supuesto que nos sentimos agotados pero esta fue la última y vamos a dar toda la energía frente a la multitud y pasar un gran momento.

¿Cuál es su meta en 2020, con los Grand Slam -el torneo que está pendiente por ganar en tu carrera– y también con los Juegos Olímpicos de Tokio?

Sí, pero lo primero será estar saludable y en buena forma. Obviamente aquellos son los torneos más importantes y trataré de ganarlos.

¿Esto incluye Tokio?

Sí, Tokio es parte del tour. Los Juegos Olímpicos son una vez cada cuatro años en la que tú representas a tu país y no juegas por ti mismo. Alcanzar una medalla significa demasiado para mí.



¿Y la Copa Davis? Usted ha expresado en anteriores ocasiones que le incomoda el actual formato de la competencia.

Lo he dicho algunas veces: esto no es Copa Davis. Yo pienso que esta no es la manera en que debería ser. Desafortunadamente cambió un poco, pero esto no es la Copa Davis. El torneo tiene una historia de 125 años y esta vez será diferente.

¿Extrañará jugar para Alemania?

No necesariamente, porque podré jugar para Alemania en los Juegos Olímpicos y la Copa ATP (el torneo volverá a jugarse en 2020). Han estado haciendo un increíble trabajo con la Copa ATP y habrá otros eventos en los que podré ser parte en nombre de mi país.

Usted mantiene una ventaja que pocos tenistas tienen: ha ganado un mayor porcentaje de duelos a Roger Federer.

Siempre hemos tenido grandes enfrentamientos entre los dos. Jugamos siete veces y gané cuatro, pero siempre han sido partidos difíciles en los que tienes que dar lo mejor y también jugar bien y disfrutar al máximo en la cancha.

¿Recuerda cuándo le ganó la final del Masters 1000 de Montreal?

¡Ufff! Fue apenas hace dos años y medio (2017) y no tengo recuerdos claros. Lo primero que se me viene a la mente de ese año es la primera vez que llegué al Top 10 y alcancé el tercer lugar en el mundo entonces; una vez que llegas al tope todo va mejor.

Su primer partido contra Federer fue en el Masters 1000 de Roma del 2016. ¿Lo recuerda bien?

¡Yo perdí ese partido! Estaba súper, súper nervioso. Era de las primeras veces que jugaba (profesionalmente) en arcilla y es uno de esos partidos que me gustaría jugar una vez más.

Tenía 19 años en aquel entonces. ¿Le dijo algo después de ese partido?

Hemos hablado en esta gira y me dijo que en esa época tenía problemas de espalda y no estaba jugando bien. Que estaba nervioso por ganar, para ser honesto. También fue mi primer partido contra Federer, que era mi ídolo de niño..

¿Se siente en deuda por no haber ganado un Grand Slam?

No pasa nada. Es un proceso. Siempre trato de ganar e intento ser mejor jugador, pero los otros tenistas siguen ganando y quiero decir que en quizá algún punto esto va a cambiar. Como dice, una de las deudas de mi carrera es ganar, pero aún estoy joven y en un proceso, y creo que es positivo por cómo las cosas van ahora.

Rafael Nadal y Novak Djokovic aseguran que usted es el futuro número 1 del tenis. ¿Es una presión a su carrera?

¡Y eso espero! Pero hay otros jóvenes que están haciendo un tenis increíble. Sería interesante ver quién es el próximo número 1, pero tengan por seguro que daré lo mejor para serlo.

A Rafael Nadal solo le ha podido ganar una vez.

Sí, porque es Rafa Nadal.

¿Es tan difícil ganarle cuando juega en arcilla?

Bueno, para empezar ha ganado el Abierto de Francia (Roland Garros) por 12 ocasiones. Él es el mejor jugador de todos los tiempos en esta superficie.