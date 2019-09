Daniil Medvedev avanza a la final del US Open y espera por Nadal o Berrettini

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El tenista ruso Daniil Medvedev avanzó este viernes 6 de septiembre del 2019 a la final del US Open, su primera en un Grand Slam, y espera por su rival, que se define entre el español y favorito, Rafael Nadal, y el italiano Matteo Berrettini.

Medvedev, quinto sembrado del torneo, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov, verdugo de Roger Federer, con parciales de 7-6 (7/5), 6-3, en un partido que se extendió por dos horas y 38 minutos.



La semifinal entre Nadal y Berrettini se jugó inmediatamente después y el ruso ya advirtió que sería “un gran partido” que vería “con palomitas de maíz en frente de la televisión”.



Nadal, ganador de 18 Grand Slams, busca su cuarto título en Flushing Meadows, que lo coloque a uno del récord de cinco que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors.



Ambos solo se enfrentaron en la final de Montreal, que se llevó el mallorquín, que luego saltó Cincinnati, que terminó en manos del ruso de 23 años en una extraordinaria temporada en Estados Unidos.

“Tengo que decir que cuando venía a Estados Unidos no me iba a ir tan bien, así amo Estados Unidos”, expresó ante los aplausos del público, con el que parece que finalmente hizo las paces, tras un mal comienzo cuando en el partido contra Feliciano López lanzó una toalla al recoge bolas, hizo un gesto obsceno con el dedo que fue captado en la pantalla del estadio y luego siguió provocando a la tribuna con ironías.



Desde entonces solo se llevaba de la tribuna abucheos, que este viernes casi desaparecieron. El jugador se había disculpado y se llamó “idiota” por su conducta.



Medvedev se convierte en el primer ruso en una final de Grand Slam desde que Marat Safin ganó el Australian Open en 2005 y es también el primero en llegar a la final del US Open desde que el mismo Safin ganó la corona en 2000.



Arrancó el partido rompiendo el servicio de su rival y salvó dos puntos de quiebre para mantener el segundo ‘game’, pero Dimitrov rompió en el cuarto para forzar un tenso ‘tie-break’ que el ruso ganó después de que Dimitrov diera tiros largos en los dos últimos puntos del primer set.

Dmitrov rompió para abrir el segundo set cuando Medvedev golpeó un revés largo, pero el ruso se emparejó en el segundo juego y volvió a romper por una ventaja de 3-1 gracias a un buen golpe de revés.



Dimitrov respondió con un derechazo en su cuarta oportunidad de break del quinto juego, pero Medvedev convirtió en su siguiente oportunidad en el décimo juego y tomó el set.



Medvedev quebró en el cuarto de la tercera manga y tras perder dos chances de romper en el noveno, sirvió en el siguiente para llevarse el partido.