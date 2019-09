Berrettini gana a Monfils y jugará sus primeras semifinales de un Grand Slam

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El italiano Matteo Berrettini, vigésimo cuarto cabeza de serie, sorprendió en el Abierto de Estados Unidos al vencer este miércoles 4 de septiembre del 2019, en cuartos de final, al francés Gael Monfils, decimotercero favorito, por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 7-6 (5) y consiguió el pase a sus primeras semifinales de un Grand Slam.

Berrettini, de 23 años, que disputa su segundo Abierto como profesional, jugó su primer duelo contra Monfils en el Tour de la ATP y consiguió el triunfo a la quinta pelota de partido que tuvo a su favor en el quinto y decisivo set.



El rival de Berrettini en las semifinales será el ganador del partido que esta noche disputan el español Rafael Nadal, segundo favorito, frente al argentino Diego Schwartzman, vigésimo cabeza de serie.



Si el duelo es contra Nadal será el primero que disputen, mientras que si lo hace contra Schwartzman lo hará por tercera vez con reparto de triunfo en los dos anteriores que han sido este mismo año en el Masters 1000 de Roma que ganó el argentino y en Wimbledon, donde Berrettini fue el vencedor en la tercera ronda.

El partido de tres horas y 57 minutos, dejó a Berrettini con 15 aces y seis dobles faltas, además de lograr 53 golpes ganadores por 64 errores no forzados e hizo 22 tantos en las 32 subidas a la red.



Mientras que Monfils, que salvó cuatro pelotas de partido, al final no pudo superar sus propios fallos con el saque al cometer 17 dobles faltas por 10 "aces".



El francés, quien en el 2016 llegó a las semifinales del Abierto, acabó con 41 golpes ganadores y 51 errores no forzados, mientras que logró 17 tantos en 24 oportunidades que tuvo en la subida a la red.