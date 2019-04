Nicolás Jarry pasa a octavos de final en Barcelona tras sorprender a Zverev

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El tenista chileno Nicolás Jarry (81º del mundo) protagonizó la gran sorpresa del martes 23 de abril de 2019 en el Torneo de Barcelona al eliminar en segunda ronda al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y segundo cabeza de serie del torneo catalán.

Jarry se coló en los octavos de final del torneo tras superar con parciales de 3-6, 7-5, 7-6 (7/5) a un Zverev que no se encuentra en su mejor momento de forma, en una temporada en la que cayó en octavos de final en el Australian Open y Montecarlo, en dieciseisavos de final en Indian Wells y en su primer partido en Miami.



Zverev perdía 3-0 en el tercer set con dos ‘breaks’ cedidos antes de ponerse 3-3. El alemán llegó a disponer de una bola de partido con 6-5 en el último parcial. Pero Jarry, que ingresó en el cuadro principal del torneo de la capital catalana como ‘lucky loser’, no se dio por vencido y se impuso en el juego decisivo.



“Simplemente jugué mal, no es un secreto”, afirmó Zverev. “La mayoría de los puntos que gané fueron errores no forzados por su parte. Estoy en un pozo y no sé cómo salir de él”, añadió el alemán.



El día fue prolífico para el tenis chileno con la victoria de Christian Garín (48º del mundo) por 7-5 y 6-4 ante el eslovaco Martin Klizan (47º).

HISTÓRICO | En un apasionante encuentro, Nicolás Jarry (81°) 🇨🇱 derrotó por 3-6, 7-5 y 7-6 al alemán Alexander Zverev (3°) 🇩🇪 por la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona, alcanzando el mejor triunfo de su carrera 🎥 @MaksCardenas pic.twitter.com/Iqo86tpSW6 — Peloteros TV (@PeloterosTV) April 23, 2019

Jarry se medirá por un puesto entre los ocho mejores con el ganador del duelo entre el español Fernando Verdasco (37º) y el búlgaro Grigor Dimitrov (43º). Garín, por su parte, espera al canadiense Denis Shapovalov (20º).



Horas antes, el español David Ferrer (155º) debutó con una victoria ante el alemán Mischa Zverev (96º), 6-3 y 6-1. Para Ferrer el de Barcelona es el penúltimo torneo de su sobresaliente carrera, que cerrará en un par de semanas en el Masters 1 000 de Madrid.



Ferrer, de 37 años y ganador de 27 torneos ATP, anunció hace meses que dejará las pistas tras competir en la capital española. Antes intentará llegar lejos en el Conde de Godó, donde fue finalista en cuatro ocasiones ante su amigo Rafael Nadal.



Ahora jugará en segunda ronda con el francés Lucas Pouille (32º). En caso de victoria y si Nadal (2º) cumple ante el argentino Leo Mayer (63º), habrá ‘clásico’ entre ambos ilustres tenistas en octavos.

Además, la promesa española Nicola Kuhn (276º), de 19 años, avanzó a la segunda ronda al eliminar al argentino Federico Delbonis (76º), por 7-6 (7/3), 4-6 y 6-2, en una jornada en la que también cayeron sus compatriotas Guido Andreozzi (97º), por 6-7 (3/7) , 6-4 y 6-2, ante el tunecino Malek Jaziri (72º), y Diego Schwartzman (25º), ante el austríaco Dominic Thiem (5º) por 6-3, 6-3.



El honor albiceleste quedó salvaguardado por la victoria de Guido Pella (28º) ante el portugués Joao Sousa (50º) 3-6, 7-6 (7/1), 6-2. Pella deberá medirse en la siguiente ronda con el ruso Karen Khachanov (13º).



Sí superó el debut el español Albert Ramos (83º), que venció por un doble 6-2 al británico Cameron Norrie (45º).



Además en segunda ronda, el japonés Kei Nishikori, doble ganador del torneo (2014 y 2015) y séptimo del mundo, no tuvo problemas ante el estadounidense Taylor Fritz (58º), 7-5 y 6-2.



El español Jaume Munar (57º) avanzó también a octavos de final al eliminar al también estadounidense Francis Tiafoe (30º) por 6-4 y 6-3.



El Torneo de Barcelona, también conocido como Trofeo Conde de Godó, se disputa sobre polvo de ladrillo y otorga 503 015 euros (USD 564 610,48 al cambio actual) al ganador, y 253 000 euros (USD 283 980,50 al cambio actual) al subcampeón.

Torneo de Barcelona



Individual



Primera ronda:



David Ferrer (ESP) derrotó 6-3 y 6-1 a Mischa Zverev (GER)



Guido Pella (ARG) derrotó 3-6, 7-6 (7/1) y 6-2 a João Sousa (POR)



Nicola Kuhn (ESP) derrotó 7-6 (7/3), 4-6 y 6-2 a Federico Delbonis (ARG)



Christian Garín (CHI) derrotó 7-5 y 6-4 a Martin Klizan (SVK)



Malek Jaziri (TUN) derrotó 6-7 (3/7), 6-4 y 6-2 a Guido Andreozzi (ARG)



Albert Ramos (ESP) derrotó 6-2, 6-2 a Cameron Norrie (GBR)



Segunda ronda



Jan-Lennard Struff (GER) derrotó 7-6 (8/6) y 6-3 a David Goffin (BEL)



Dominic Thiem (AUT/N.3) derrotó 6-3 y 6-3 a Diego Schwartzman (ARG)



Jaume Munar (ESP) derrotó 6-4 y 6-3 a Frances Tiafoe (USA)



Kei Nishikori (JPN/N.4) derrotó 7-5 y 6-2 a Taylor Fritz (USA)



Nicolás Jarry (CHI) derrotó 3-6, 7-5 y 7-6 (7/5) a Alexander Zverev (GER)



Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) derrotó 6-3 y 6-4 a Márton Fucsovics (HUN)