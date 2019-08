El polémico Nick Kyrgios y su ataque de ira en Cincinnatti

LEA TAMBIÉN

El polémico tenista australiano Nick Kyrgios nuevamente fue el foco de la polémica al desatar toda su furia durante el último partido de la tercera ronda del Masters 1 000 de Cincinnati ante el ruso Karen Khachanov, el miércoles 14 de agosto del 2019.

El australiano quien es conocido por su ímpetu y mal humor en el circuito de la ATP, una vez más fue el protagonista del partido, pero no por el nivel en la cancha de tenis, sino precisamente por su mal humor e ira.



Cuando Kyrgios perdió el segundo set ante Khachanov sentado en su silla durante el descanso, repentinamente anunció al juez de silla Fergus Murphy que iba al baño. El árbitro le respondió que no había tiempo, y Kyrgios hizo caso omiso a las palabras del juez. Se levantó, caminó en dirección al baño con una toalla en su boca y dos raquetas en su mano derecha. Dentro de este lugar desató toda su furia y destrozó las raquetas al lanzarlas al suelo.



Cuando Kyrgios regresó a su silla, se dio tiempo para aventar lo que tenía alrededor.



insultar al juez de silla, lanzarle un escupitajo y negarle el saludo. Este quizás, es el peor comportamiento del australiano. En las redes sociales se puede observar el video del mal comportamiento del australiano quien realizó todos esos actos en menos de cinco minutos y que se volvió viral.

Kyrgios pidió break para ir al baño y en realidad se fue a romper dos raquetas. El árbitro no le dio el warning encima. Bidón (? pic.twitter.com/CX5JYoRMQj — Nahuel Rodríguez (@_NahueRdz) August 15, 2019



Ya en el partido, el ruso, actual número 9 del ‘ranking’ ATP, pudo recuperarse y vencer a Kyrgios con parciales de 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) y 6-2 sobre el australiano, que en lugar de concentrarse en el partido, se dedicó a pelear con el árbitro.



Y como si fuese poco, al final del partido, el ‘Bad Boy’ del ATP se acercó a su rival mientras las cámaras mostraban cómo insultaba a Murphy. Cuando salía del campo también se vio cómo lanzaba un escupitajo y se negaba a estrecharle la mano al juez.



“Es realmente difícil (Kyrgios), no solo para mí, sino para todos. Tienes que tratar de manejarlo, entonces puedes tener posibilidades de ganar el partido. Siempre trata de mantenerte allí”, reconoció Khachanov tras el

enfrentamiento.



Este episodio de Kyrgios, no es el primero en su carrera deportiva. En cada partido, el australiano se las ingenia para dejar su impronta. Uno de los capítulos del polémico tenista y que están grabados en la retina de la afición del tenis, fue cuando tuvo un cruce con el español Rafael Nadal, después de que el número dos de la clasificación ATP, habló de su forma de jugar en rueda de prensa.



“Estamos en un deporte que históricamente se ha basado en el respeto y en jugar de una forma limpia todo el partido", aseguró el actual número dos del ranking mundial. "Cuanto más hablamos de este chico… No creo que sea una gran idea. Le estamos ayudando a que haga cosas más raras o cosas especiales. Si vamos hablando de él todo el día y desde la ATP le hacen la promoción todo el día… Se sigue creciendo, tiene un gran talento, hay que promocionarlo y otras muchas cosas no hay que hacerlo”, concluyó.