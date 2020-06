La temporada de F1 comienza por fin, a la sombra del coronavirus

LEA TAMBIÉN

Tres meses y medio después de la anulación in extremis del Gran Premio de Australia, la temporada de Fórmula 1 afronta este fin de semana (del 4 y 5 de julio del 2020) en Austria su primera carrera, con el coronavirus haciendo todavía sombra a la oportunidad para Lewis Hamilton de igualar a Michael Schumacher.