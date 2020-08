Técnico Universitario venció a Emelec en Ambato y lo aleja de la pelea por la primera etapa del campeonato 

LEA TAMBIÉN

Técnico Universitario ganó 2-0 a Emelec en el estadio Bellavista de Ambato este sábado 29 de agosto, por la novena fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Con goles de Henry Patta, a los 67 minutos, y otro de Orlen Quinteros, a los 90+5. El resultado aleja a Emelec de la pelea por los primeros lugares y por ganar la etapa.

Emelec volvió a mostrar la imagen de un equipo con poca propuesta ofensiva y sin ideas. Técnico, el equipo con menor presupuesto del campeonato, generó más ataques y fue más peligroso en el ataque. En el primer tiempo, los ambateños estuvieron cerca de marcar en dos ocasiones.



Un remate de Juan David Jiménez impactó en un vertical y la pelota no entró. Luego, en otra jugada, un remate de Elvis Patta tenía camino a la red, pero José Francisco Cevallos sacó la pelota de la línea evitando el gol. Emelec casi no generó ataques sobre el arco de Walter Chávez, de Técnico.



Emelec mejoró en algo los primeros 10 minutos del segundo periodo, pero más por ganas que por ideas. Técnico buscó el gol y un cabezazo de Orlen Quintero impactó en el poste. Finalmente, a los 67 minutos llegó el primer gol del partido para el 'Rodillo Rojo'.



En la acción participaron los hermanos Elvis y Henry Patta. Este último aprovechó un mal rechazo de Leandro Vega. El zaguero azul rechazó a la mitad y Henry Patta definió bien para el 1-0. El tanto hizo reaccionar al DT Ismael Rescalvo que de inmediato ordenó realizar variantes.



Emelec no tuvo argumentos para buscar la igualdad. Comenzó a jugar a la desesperación y a levantar centros sin mayor peligro. Al final se fue sin puntos de Ambato y comenzó a ver desde lejos la pelea por la etapa. En los minutos adicionales, Orlen Quinteros cerró en un contragolpe y puso el 2-0.



El 'Bombillo' se quedó con 10 puntos en la tabla de posiciones y a 11 unidades de Liga de Quito. En la próxima fecha tendrá que visitar a El Nacional, en Quito. Técnico, en cambio, sumó 15 unidades y en la siguiente fecha visitará al Deportivo Cuenca.