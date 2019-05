Técnico Universitario venció 3-4 a Mushuc Runa en Echa Leche

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un festival de goles entre Mushuc Runa y Técnico Universitario por el Día de las Madres terminó en 3 - 4 este domingo, 12 de mayo del 2019. Para el cuadro ‘cooperativista’ anotaron Alex George (10’), Glendys Mina (45’) y Bagner Delgado (48’). Mientras que para los ‘universitarios’ marcaron Fernando Mora (17’), Jefferson Caicedo (23’), Julio César Caicedo (43’) y Roberto Valarezo (56’).



Los jugadores del ‘Ponchito’ y el ‘Rodillo rojo’ aprovecharon las debilidades defensivas de ambos elencos en el encuentro, válido por la jornada 13 de la LigaPro, que se disputó en un césped mojado. Las intensas lluvias se registraron desde la madrugada en las inmediaciones del estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, ubicado en la comunidad de Echa Leche, al sur de Ambato.



La primera acción de peligro de Mushuc Runa mostró los errores defensivos de Técnico Universitario. Un equipo con jugadores lentos para marcar o cerrar los espacios por las bandas. Esta fue la primera acción aprovechada por el argentino Esteban Rivas. El gaucho recibió un preciso pase y habilitó Alex George. El fornido delantero remató con sutileza y anotó.



Los dirigidos por Geovanny Cumbicus aprovecharon los espacios de sus rivales para continuar atacando por las bandas. Esto fue utilizado por los visitantes para contragolpear y llegar al arco que defendía Fernando Medina. Una rápida acción de Roberto Valarezo logró el descuento por medio de Fernando Mora. La ‘bala’ Valarezo le dio un pase preciso a Mora para vencer al golero Medina.



Técnico Universitario continuó atacando y logró que los locales se replieguen en su campo. Jefferson Caicedo remató desde fuera del área y venció a Medina con un potente disparó a ras de piso.



Mushuc Runa estaba impávido ante los ataques de los visitantes. Los volantes del ‘Rodillo rojo’ se desmarcaban con facilidad y lograron enviar un centro a Julio César Caicedo. El volante cabeceó dentro del área sin que el arquero Walter Chávez logre contener. Antes de finalizar el primer tiempo Glendys Mina anotó el gol del descuento.



El segundo tiempo no varió en las acciones. Mushuc Runa salió en busca de la victoria pero la visita se puso adelante en el marcador. Wagner Delgado venció en una mano al portero Walter Chávez.



El gol de la victoria para los ‘universitarios’ llegó de un tanto de Roberto Valarezo. El volante aprovechó un error del golero Medina que no pudo contener dos rebotes. El encuentro se disputó en la mitad de la cancha.



El entrenador del ‘Rodillo rojo’, José ‘Cheche’ Hernández, dispuso a sus asistentes que los jugadores mantengan el marcador. El entrenador colombiano no está habilitado y no pudo estar en la zona técnica. El entrenador observó desde una de las cabinas del escenario deportivo.



Al finalizar el partido el presidente vitalicio de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, anunció que algunos jugadores saldrán del equipo al terminar la etapa. “Vamos hacer una reunión urgente para saber el porqué actuaron algunos jugadores. Al entrenador Geovanny Cumbicus le dijimos que ya no queremos que estén jugando y no acoge nuestras recomendaciones”, indicó al final del partido Chango.