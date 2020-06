Técnico sigue su plan de afrontar la temporada con pocos recursos

LEA TAMBIÉN

Los entrenadores de Técnico Universitario se han propuesto mantener la racha de buenos resultados en el reinicio de los partidos de la LigaPro. Es decir, conservar el liderato del campeonato.

Esa es la premisa que llevan adelante los dirigidos por José ‘Cheché’ Hernández desde que el Comité de Operaciones de Emergencia nacional aprobara el retornó a las prácticas.



Los 25 jugadores se entrenan en tres horarios diferentes en el complejo deportivo Quillan Loma, en el norte de Ambato. El ritual, antes y después de los ejercicios, no ha variado con la nueva normalidad. Lo que ha aumentado es el distanciamiento en los estiramientos, los guantes, gel antibacterial, alcohol y recipientes con agua que llevan los futbolistas.



La rutina también incluye una oración grupal, charla motivacional y la práctica. Y en lo técnico mantienen esa característica de juego ordenado que mostraron en las primeras fechas del campeonato.



Eddie Guevara, de 30 años y de 1,80 de estatura, es el capitán del ‘Rodillo Rojo’. El espigado futbolista contó que sus compañeros están tranquilos por la parte económica. La dirigencia les cancelará hoy los salarios de mayo.



Además acordaron una reducción hasta del 80%, con algunos jugadores, en sus remuneraciones, mientras estuvieran fuera de las canchas.



“Conocemos las limitaciones económicas y por eso llegamos a acuerdos que nos benefician a todos. Nadie saldrá del club”, dijo el defensa.



Otra de las motivaciones de los ambateños son los resultados alcanzados en las cinco primeras fechas. Ellos empataron con Barcelona y Mushuc Runa y vencieron al Aucas, Delfín y Liga de Portoviejo.



“El profe Hernández nos está preparado con la misma rigurosidad que como fue en la pretemporada. Algunos compañeros alcanzaron un exceso de masa muscular que están corrigiendo”, dijo Guevara.



Como una anécdota quedó la fatiga que sintieron los jugadores al correr en la cancha del complejo Quillan Loma.



El defensa Stiven Tapiero contó que la sensación de patear el balón era distinta hasta antes de la emergencia sanitaria. El esférico no era fácil de controlar en los pases largos y en los cuatro días siguientes fueron dominando el balón. Ahora pueden correr con facilidad y están corrigiendo los errores tácticos. Tapiero aprovechó su cercanía con el parque Las Flores para entrenarse y relajarse en el confinamiento. El colombiano no logró que su familia arribara al país.



“Hubo una reducción en la sensibilidad al recorrer la cancha. También sentimos un ahogo hasta volvernos a adaptar al césped”, contó el defensa.

El plantel y la dirigencia son partidarios de jugar todos contra todos. Los deportistas indican que bajo esos términos se entrenan.



El directivo Alberto Jara indicó que se mantendrán con esa postura en la reunión de presidentes de clubes de la LigaPro, que será este lunes. Además, están armando estrategias con el equipo de marketing para conseguir recursos económicos.



El club estructuró su presupuesto para el resto del año porque no tendrá ingresos de taquillas porque los partidos se jugarán sin público en los estadios. El directivo dijo que la empresa de los derechos de televisión, GolTV, les canceló la quincena de marzo y les deben dos meses y medio.



Además, esperan reunirse con los auspiciantes y unir otros para reforzar el presupuesto, que es uno de los más económicos del campeonato, con USD 800 000, en el año.



“LigaPro nos catalogó como de baja categoría y estamos en los primeros lugares. Vamos a luchar por estar en ese sitial”, dijo Jara.