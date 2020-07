El técnico de la Selección, el holandés Jordi Cruyff, no llega a Ecuador por 'motivos de índole personal'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El entrenador de la Selección ecuatoriana de fútbol, el holandés Jordi Cruyff, no llegó a Ecuador. Esta previsto que el técnico arribe al país entre el jueves 16 y viernes 17 de julio, pero no arribó. Es la segunda ocasión que el técnico no llega a pesar de los anuncios.

Según Francisco Egas, el DT Cruyff tiene un problema personal muy delicado y que no se hará público. El holandés Cruyff viajó a Europa en marzo pasado y cumplió el confinamiento junto a su familia. Desde allá publicó fotos anunciando que realizaba teletrabajo. Sus asistentes, según la FEF, ya están en la Casa de la Selección ecuatoriana aunque no han publicado fotos.

Informando motivos de índole personal, Jordi Cruyff no viajó a Quito.



Mientras tanto, el resto del Cuerpo Técnico continúa con el aislamiento obligatorio en Casa de Selección.



Cualquier detalle adicional, será comunicado en el transcurso de los próximos días. — La Tri 🏡 (@LaTri) July 17, 2020



El pasado 9 de julio desde la cuenta de Twitter de la Selección @LaTri se anunció el regreso de las actividades a la Casa de la Selección. Allí se detalló que los asistente de Cruyff llegaban al lugar y el DT arribaría el 16 de julio.Sin embargo, eso no se cumplió.



Aunque Egas insistió que hay el compromiso del técnico por preparar la Selección ecuatoriana para el arranque de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar, el rumor de una posible vinculación de Cruyff al Barcelona de España con el DT Xavi Hernández generan dudas de su continuidad en Ecuador.



A eso se sumó la salida de Antonio Cordón de la Dirección Deportiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El español fue quien recomendó la contratación de Cruyff. "El proyecto puede continuar. No dependen el uno (Cruyff) del otro", dijo Egas en Mach Deportes.



El propio presidente de la FEF anunció que esperaban al técnico en esta semana. Sin embargo, la noticia de que no arribó generó reacciones. Carlos Galarza, integrante del Directorio de la FEF, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, y cuestionó que no regrese. "Exijo respeto para mi país", escribió en su mensaje.



Galarza fue uno de los cuestionadores al contrato de Cruyff. Él expresó su molestia porque en el documento consta una cláusula que facilita su salida del cargo sin pagar indemnización en el caso de recibir una oferta del Barcelona de España. Esto generó división en el Directorio de la FEF desde el 24 de abril pasado.



Allí se hizo público que el contrato del técnico Cruyff y un asistente técnico representan un gasto de USD 2,2 millones al año. Según Egas se resolvió una retención del sueldo del cuerpo técnico por la pandemia. Sin embargo, esto aún no ha sido discutido en el Directorio de la FEF.