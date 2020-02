El técnico Pablo Repetto analizó las posibilidades de Liga en el torneo local y en la Copa Libertadores 

LEA TAMBIÉN

El técnico uruguayo Pablo Repetto aseguró que Liga de Quito, equipo ecuatoriano que integra el grupo D de la Copa Libertadores, tiene "posibilidades" de avanzar a los octavos de final en una dura llave en la que se enfrentará al River Plate (Argentina), Sao Paulo (Brasil) y Binacional (Perú).

Así lo indicó en una entrevista realizada en Radio La Red, en 102.1 FM en la capital ecuatoriana, este 20 de febrero del 2020. "Tenemos posibilidades", dijo el charrúa en relación al complicado grupo en el que su primer partido será ante River Plate, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, previsto para el miércoles 4 de marzo del 2020.

Sobre el elenco 'Millonario', Repetto opinó que en la actualidad es el equipo "más poderoso de América" y que ese primer encuentro de local será "fundamental" para las aspiraciones de los albos en el torneo que supieron ganar en el 2008.



El estratega también habló sobre el torneo local, en el que LDU deberá recibir al Independiente del Valle, por la segunda fecha de la LigaPro, el sábado 22 de febrero del 2020. Sobre la LigaPro indicó: "Me gusta más este formato, como el del 2018. El del año anterior no me gustó porque yo creo en premiar la regularidad del año y no que te quedes fuera por una mala tarde, más allá de que nosotros llegamos a la final".



Para el uruguayo, LDU, Barcelona, Emelec e Independiente, entre otros, aparecen en principio como los clubes más fuertes para disputar el título de este año.

Sobre Antonio Valencia, el histórico jugador tricolor que llegó a la 'U' tras una década en el Manchester United de la Premier League, aseguró que, al estar adaptado y en buenas condiciones físicas, "lo pusimos en la posición en la que siempre pensamos que debía jugar, en el centro del campo, y para eso tenemos a Perlaza (Pedro) y Quinteros (José) por la banda", dijo.



