Liga de Quito ganó en Ambato, recupera espacio en la tabla y se motiva para la revancha ante Boca Juniors

Liga de Quito recobró confianza. Este sábado 24 de agosto, LDU ganó 2-0 en el estadio Bellavista de Ambato, por la fecha 23 del campeonato nacional LigaPro. Con goles de Julio Angulo, a los 60 minutos, y Cristhian Martínez Borja, a los 70, los albos sumaron tres puntos claves que les permite recuperar espacio en la tabla de posiciones del torneo local LigaPro.

La ‘U’ llegó al Bellavista con un plantel de alternantes pensando en el partido de revancha ante Boca Juniors, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El DT Pablo Repetto apostó por jugadores como Adolfo Muñoz, Franklin Guerra, Luis Ayala, Anderson Ordóñez…



En el primer tiempo, los albos no generaron mayores oportunidades de anotar goles. El partido fue parejo hasta los 40 minutos. Técnico Universitario se defendió con orden, pero antes de irse al descanso los ambateños se quedaron con 10 futbolistas por la expulsión de Edwin Méndez. El volante entró a pelear una pelota con vehemencia y el árbitro Vinicio Espinel no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.



Eso cambió el partido. En el segundo periodo, los ambateños resistieron 15 minutos. Llegaron en dos ocasiones sobre el arco del golero Adrián Gabbarini, pero sin tanto peligro. El marcador se rompió al minuto 60. La acción nació con un desborde de Luis Ayala. El lateral levantó un centro y solo en el área Julio Angulo anotó con un golpe de cabeza.



El volante ofensivo festejó el gol con emoción. Se sacó la camiseta y corrió a festejar a un costado de la cancha. Todos los jugadores corrieron a abrazarle porque ha sido uno de los más criticados. Angulo casi no ha tenido espacio con Repetto, pero en Ambato fue titular y respondió con un gol.



10 minutos después del primer gol, un nuevo ataque resolvió el partido a favor de los albos. El delantero colombiano Cristhian Martínez Borja recibió una pelota en el área. Protegió bien el balón y con remate sutil puso el 2-0 ante la salida del guardameta Walter Chávez, de Técnico.



El equipo local con uno menos en la cancha intentó descontar. Charles Velez, a los 81, tuvo la mejor oportunidad de descontar, pero falló solo frente al arco de LDU.



Con la victoria, LDU sumó 35 puntos en la tabla y sigue en la pelea por entrar entre los ocho. Con el triunfo sigue en el séptimo puesto. Ahora la ‘U’ prepara el viaje a Buenos Aires para la revancha ante Boca y soñar con la remontada del 3-0.



En la próxima fecha del campeonato, la ‘U’ recibirá a El Nacional en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los ambateños serán visitantes ante el América.



El árbitro central designado para el partido fue Vinicio Espinel, asistido por David Vacacela, Édison Vásquez y Édison Santana.



