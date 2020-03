Jordi Cruyff recordó los cuatro años del fallecimiento de su padre Johan Cruyff

LEA TAMBIÉN

Con un cáncer de pulmón y a los 68 años, el legendario Johan Cruyff falleció el 24 de marzo del 2016. El recuerdo del mítico personaje, figura del Ajax de Holanda y del Barcelona de España, se refrescó a los cuatro años de su fallecimiento. Incluso, el hijo de Cruyff, Jordi, entrenador de la Selección ecuatoriana, contó cosas íntimas de su padre en la habitual columna del Diario Sport de España.

En su columna recogió una anécdota de un diálogo entre sus padres. “¡Tengo buenas noticias!”, anunció con amplia sonrisa. “Me han encontrado otro tumor”. Mi madre se contuvo las ganas de mandarle a paseo: “¡Pero qué noticia es esa!”. “Pues que me lo han encontrado y, como lo han encontrado, pues me lo podrán tratar y buscar una solución”, describió Jordi.



El holandés, DT de la Tricolor desde enero de este año, recordó a su padre como “un optimista nato en la adversidad”. Detalló que era amante de los rompecabezas y crucigramas. Cada año, Cruyff se reúne con su familia para recordar a su padre. Lo hace con una reunión familiar donde comparten comida. Sin embargo, esta vez, eso no será posible por el aislamiento que hay debido al problema mundial del coronavirus.

A través de sus redes sociales, Cruyff (hijo) publicó un mensaje. Hace cuatro años que nos dejó mi padre, Johan Cruyff. Pero nunca se nos ha ido de nuestro corazón y nuestra cabeza. Hoy tenemos muy presente su optimismo en la adversidad”, escribió.



Entre el encierro en Europa, el teletrabajo con su cargo de entrenador de la Selección ecuatoriana y la nostalgia de la partida de su padre añadió en su columna. “Esta vez no podremos repetir el ritual de recordarle en una comida familiar. Será diferente, porque mi madre, mis hermanas y yo estamos separados por el confinamiento, posiblemente nos llamaremos y lo intentaremos pasar de la mejor manera. Pero también somos de poner buena cara ante las adversidades, conscientes de que vivimos tiempos inciertos, pero pasajeros. Es lo que haría Johan”, añadió.



En España también hubo mensajes y espacios en los medios recordando el legado de Cruyff. En el Barcelona también hubo un momento íntimo. El estadio de la Ciudad Deportiva lleva el nombre de Cruyff y en el 2019 se inauguró una estatua.

